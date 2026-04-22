فرمانده ارشد نظامی آجا در منطقه اصفهان روز سپاه را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرتیپ دوم ستاد محسن کرمی ،فرمانده ارشد نظامی آجا در استان های اصفهان ،یزدوچهار محال و بختیاری با صدور پیامی روز سپاه را تبریک گفت.

متن این پیام به شرح زیر است...

باسمه تعالی

ملت قهرمان ایران، آرامش و آسایش امروز خود را بدون تردید، مدیون ایثارگری شهدا و رزمندگان عزیز و سلحشوری نیروهای مسلح غیور و غیرتمند ایران اسلامی هستند که با تمام توان در دفاع از کیان و میهن اسلامی از هیچ تلاشی فروگذار نمی کنند.

امروز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی‌، نه تنها مایهِ امنیت و ‌آرامش ملت ایران، بلکه نقطه امید ملت‌های آزادی خواه جهان بوده و در سایه منویات و رهنمودهای حکیمانه مقام عظمای ولایت حضرت امام سید مجتبی خامنه‌ای مدظله العالی، لبیک گوی حمایت و همراهی مقاومت اسلامی و خیزش ‌های ضد استکباری و ضد صهیونیستی‌،در فراسوی مرزهای کشورمان شده است.

نقش بسزای این نهاد مقدس در حوزه‌های مختلف دفاعی‌، امنیتی‌، فرهنگی‌، سازندگی و محرومیت زدایی در کشور، نشان از عزم راسخ پاسداران غیور این مرزو بوم برای دفاع همه جانبه از کیان و دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی و ارزش های والای مکتبی و انقلابی دارد.

امروز همدلی و انسجام و سال ها تجربه همسنگری و وحدت مقدس ارتش و سپاه، عزت و همراهی ارزشمندی را در بازوان اقتدار نظام اسلامی ایجاد کرده و تقویت کننده اراده خلل ناپذیر میهن اسلامی و پیروزی بر دشمن آمریکائی _اسرائیلی شده است.

اینجانب به نوبه خودم و از طرف کارکنان غیور ارتش جمهوری اسلامی ایران در منطقه اصفهان ضمن گرامیداشت دوم اردیبهشت ماه، سالروز تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و تبریک به همه‌ فرماندهان ولایتمدار سپاه و پاسداران انقلابی به ویژه سپاهیان ایثارگر و فداکار استان اصفهان ، خدمات ارزشمند این عزیزان را ارج نهاده و از درگاه پروردگار متعال برای همه خدمتگزاران به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران عاقبت به خیری و سعادت را خواستارم .