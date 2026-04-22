سکوت انجمن نویسندگان کودک در برابر کشتار کودکان در جنگ تحمیلی سوم

به گزارش خبرنگار مهر، در پی حمله صهیونیستی- آمریکایی در تاریخ ۹ اسفند سال گذشته که به گفته این نامهنویسان منجر به شهادت دستکم ۱۶۸ کودک در میناب و صدها کودک دیگر در طول ۴۰ روز جنگ شده است، داوود امیریان و محمود جوانبخت، دو تن از اعضای انجمن نویسندگان کودک و نوجوان، با انتشار نامهای خطاب به فریدون عموزاده خلیلی، رئیس هیئتمدیره این انجمن، خواستار حذف نامشان از فهرست اعضا شدند. آنها این سکوت انجمن را متهم کردهاند که رویه صنفی و فرهنگی خود را کنار گذاشته و در برابر جنایتهای جنگی علیه کودکان سکوت کرده است. در این نامه تأکید شده که یک بیانیه محدود و نهچندان فراگیر برای توجیه این سکوت کافی نیست و این رویه در حافظه تاریخی ثبت خواهد شد.
در این نامه آمده است:
هوالحی
جناب آقای فریدون عموزاده خلیلی، رئیس هیئت مدیره انجمن نویسندگان کودک و نوجوان
باسلام
این نامه درخواست استعفای ما است. متاسفانه سکوت و انفعال انجمن نسبت به یورشی که دشمنان ایران عزیز در ۹ اسفند ماه سال گذشته آغاز کردند، غیر قابل توجیه و پذیرش است. آدم با خودش فکر میکند که نکند اخبار جنایتهای وحشتناکی که دشمن مرتکب شد و در روز نخست جنگ فقط ۱۶۸ کودک مظلوم را در میناب به خاک و خون کشید، به گوش شما و سایر اعضای هیئت مدیره انجمن نرسیده است. یا در رسانهها نخواندهاید و نشنیدهاید که در طول جنگ ۴۰ روزه چند صد کودک به شهادت رسیدند و چند هزار کودک مجروح شدند یا عزیزانشان را از دست دادند و گرد یتیمی بر سرشان نشست؟ یعنی واقعا اسم ماکان که پیکر نازنینش پیدا نشد، به گوش شما و دوستانتان نخورد؟ و چشمهای قشنگ او را ندیدید؟ و نالههای جگرخراش مادرش را نشنیدید؟ صدای گریههای دختربچهها و پسربچهها زیر تابوت پدر یا مادر شهیدشان را چه؟ ویرانی مدرسهها و کتابخانهها و کتابفروشیها را چه؟ ندیدید؟ یا نخواستید که ببینید؟ بههرحال این سکوتِ شرمآور در حافظهها ثبت خواهد شد.
البته در همان روزهای اول متن کوتاهی با عنوان دردنوشته به اسم انجمن، بهصورت خیلی محدود و در یکی دو سایت منتشر شد که حتی حاضر نشدید آن را در سایت انجمن و صفحههای رسمیاش در شبکههای اجتماعی و در خبرگزاریها منتشر کنید.
بههر روی بهگمان ما انجمن رویه و روال صنفی، فرهنگی را کنار گذاشته و رویکرد دیگری در پیش گرفته است که شرح آن مفصل است و بماند برای فرصتی دیگر. خواهشمندیم فورا نام ما را از فهرست اعضا خط بزنید و از سایت انجمن هم حذف کنید.
داوود امیریان، محمود جوانبخت
