رانش کوه دلیل قطع آب شهری زیراب و پلسفید است

به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد برارزاده گفت: رانش کوه در منطقه شیردره سوادکوه موجب شکستگی در خط انتقال لوله ۴۰۰ میلی‌متری شد که به دنبال آن روند ارائه خدمات آبرسانی به شهرهای زیراب و پل‌سفید با مشکل مواجه شد

برارزاده افزود: به دلیل فشار ناشی از ریزش کوه بر روی خط انتقال، در چند نوبت شاهد شکستگی لوله‌ها بودیم و همین مسئله موجب اختلال در شبکه آبرسانی شد.

وی گفت:نیروهای ما از همان ساعات اولیه، در محل حادثه مستقر شدند و عملیات رفع شکستگی را در چند مرحله انجام دادند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مازندران افزود: همزمان با بروز این مشکل، برای جلوگیری از بروز کمبود آب برای شهروندان، تانکرهای آبرسان در منطقه مستقر و عملیات آبرسانی سیار آغاز شد تا بخشی از نیاز مردم تأمین شود.

برارزاده با اشاره به همکاری دستگاه‌های دیگر در مدیریت این حادثه گفت: برای رفع کامل مشکل، نیاز به برداشت سنگ و مصالح ناشی از ریزش کوه بود که با هماهنگی اداره راهداری و مدیریت بحران استان، عملیات پاکسازی و تثبیت محل در دستور کار قرار گرفت و نیروهای مربوطه در محل مستقر شدند.

وی ادامه داد: پس از ایمن‌سازی محل و برداشت ریزش‌ها، عملیات اصلاح خط انتقال آغاز شد و پیمانکار مربوطه نیز با انتقال تجهیزات و لوله‌های جدید از ساری در محل مستقر شده اند. در این عملیات حدود ۱۰۰ متر از خط انتقال فلزی تعویض خواهد شد تا از بروز مشکلات مشابه در آینده جلوگیری شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مازندران خاطرنشان کرد: در حال حاضر اقدامات موقت برای پایدارسازی شبکه و برقراری مجدد جریان آب در حال انجام است و تلاش مجموعه آبفا این است که در کوتاه‌ترین زمان ممکن مشکل به طور کامل برطرف و خدمات آبرسانی به حالت عادی بازگردد.

برار زاده در پایان ضمن قدردانی از صبوری مردم منطقه تأکید کرد: پس از تثبیت کامل مسیر توسط اداره راهداری و اطمینان از عدم تکرار ریزش، عملیات نهایی تعویض لوله‌ها تکمیل می‌شود تا شبکه انتقال آب با پایداری بیشتری به فعالیت خود ادامه دهد.