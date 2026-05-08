حسینعلی محمدی در گفت وگو با خبرنگار مهر بااشاره به خطر رانش زمین در منطقه تنگه ابوالقیس سوادکوه گفت: به‌دنبال بارش‌های امسال، این محدوده در باند برگشت محور اصلی تهران ـ شمال در معرض رانش قرار گرفته و اقدامات پیشگیرانه در حال انجام است.

وی اظهار کرد: با توجه به شرایط منطقه، ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز در محل مستقر شده تا در صورت وقوع رانش، عملیات اجرایی و ایمن‌سازی در کوتاه‌ترین زمان انجام شود.

وی افزود: به دلیل عبور شبکه برق از محدوده رانشی، لازم است ابتدا جابه‌جایی و ایمن‌سازی تأسیسات برق توسط دستگاه‌های مربوطه انجام شود تا امکان اجرای عملیات سبک‌سازی فراهم شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران ادامه داد: همچنین وجود خط لوله در این محدوده، اجرای عملیات را نیازمند هماهنگی‌های فنی و رعایت الزامات ایمنی کرده است.

محمدی تصریح کرد: پس از انجام اقدامات اولیه و هماهنگی با دستگاه‌های خدمات‌رسان، عملیات سبک‌سازی و تثبیت منطقه با هدف جلوگیری از ریزش و انسداد جاده اجرایی خواهد شد.