ابوالفضل رادپور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تأثیر الگوی تغذیه بر سلامت جسم و روان اظهار کرد: نوع مواد غذایی مصرفی نقش مهمی در میزان آرامش روانی و سطح انرژی بدن دارد و مصرف برخی مواد غذایی ناسالم میتواند به بروز التهاب در بدن و در نتیجه افزایش تنشهای عصبی منجر شود.
وی با اشاره به گروهی از مواد غذایی فرآوریشده افزود: محصولاتی مانند سوسیس، کالباس و سایر فرآوردههای گوشتی صنعتی به دلیل استفاده از افزودنیهای شیمیایی، رنگهای مصنوعی و ترکیباتی نظیر نیتریت، در صورت مصرف مداوم میتوانند آثار نامطلوبی بر سلامت بدن داشته باشند و زمینه بروز التهاب و اختلال در تعادل روانی افراد را افزایش دهند.
کارشناس مسئول واحد بهبود تغذیه معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان ادامه داد: یکی از توصیههای مهم در بهبود الگوی تغذیه، کاهش مصرف «شکر افزوده» در برنامه غذایی روزانه است. انواع شیرینیها، بیسکویتها و حتی برخی کیکهای خانگی که با مقادیر بالای شکر تهیه میشوند، در صورت مصرف زیاد میتوانند برای سلامت بدن مضر باشند.
وی خاطرنشان کرد: در کنار کاهش مصرف قند و شکر، استفاده از نانهای سبوسدار به جای نانهای سفید و تصفیهشده نیز میتواند به بهبود وضعیت تغذیه کمک کند، زیرا این نوع نانها دارای فیبر و مواد مغذی بیشتری هستند و نقش مؤثری در سلامت دستگاه گوارش و کنترل قند خون دارند.
رادپور همچنین به مصرف برخی تنقلات و چاشنیهای پرمصرف اشاره کرد و گفت: انواع سسها از جمله سسهای قرمز و سفید، همچنین تنقلاتی مانند چیپس و پفک به دلیل میزان بالای نمک، چربی و مواد نگهدارنده، در صورت مصرف مداوم میتوانند سلامت جسمی و حتی تعادل روانی افراد را تحت تأثیر قرار دهند.
وی با اشاره به یکی از مشکلات شایع در حوزه سلامت عمومی افزود: در برخی موارد علائمی مانند خستگی، بیحوصلگی، پرخاشگری یا حتی احساس افسردگی ممکن است با کمخونی ناشی از فقر آهن مرتبط باشد. کاهش سطح آهن در بدن میتواند موجب کاهش اکسیژنرسانی به مغز شده و عملکرد طبیعی سیستم عصبی را تحت تأثیر قرار دهد.
این کارشناس تغذیه تأکید کرد: متأسفانه در برخی موارد افراد بدون انجام بررسیهای لازم و آزمایشهای پزشکی، برای رفع این علائم به مصرف داروهای اعصاب و روان روی میآورند، در حالی که در بسیاری از موارد با تشخیص و درمان کمخونی، این مشکلات قابل برطرف شدن است.
رادپور با اشاره به خدمات ارائهشده در مراکز بهداشتی شهرستان کاشان اظهار کرد: کارشناسان تغذیه در مراکز خدمات جامع سلامت، پایگاهها و خانههای بهداشت حضور دارند و خدمات مشاورهای در زمینه اصلاح الگوی تغذیه، کنترل وزن، تغذیه سالم برای کودکان و پیشگیری از بیماریها را به شهروندان ارائه میکنند.
وی افزود: این خدمات به صورت رایگان در اختیار مردم قرار میگیرد و شهروندان میتوانند با مراجعه به نزدیکترین مرکز بهداشتی از مشاوره تخصصی کارشناسان بهرهمند شوند.
کارشناس مسئول واحد بهبود تغذیه معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان در پایان گفت: علاوه بر خدمات تغذیهای، کارشناسان سلامت روان نیز در این مراکز مستقر هستند و به افرادی که با مشکلاتی مانند استرس، اضطراب یا فشارهای روحی مواجه هستند، خدمات مشاوره رایگان ارائه میدهند تا زمینه ارتقای سلامت جسمی و روانی جامعه فراهم شود.
