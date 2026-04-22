سناریوهای مختلفی برای حفظ پایداری شبکه برق تدوین شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید اسماعیل حسینی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس ضمن تشریح اقدامات نظارتی کمیسیون متبوع خود در دوران جنگ رمضان، گفت: در ۲۶ اسفند ماه به دنبال حمله دشمن به جزیره خارگ و تهدید ترامپ برای نابودی تاسیسات نفتی، به همراه رئیس و اعضای کمیسیون انرژی مجلس با حضور در جزیره خارگ، از بخش‌های مختلف خدمات‌رسان جزیره بازدیدی داشتیم.

وی با اشاره به آخرین وضعیت جزیره خارگ بعد از حمله دشمن آمریکایی_ صهیونیستی، اظهار کرد: در این بازدید اعضای کمیسیون از شرکت های حوزه انرژی، پتروشیمی خارگ، پایانه نفتی خارگ و بیمارستان نفت بازدید کردیم و ضمن عرض خداقوت به پرسنل پرتلاش صنعت نفت، دغدغه‌ها و مطالبات آنان را شنیدیم.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اولین جلسه کمیسیون انرژی در سال ۱۴۰۵ در فروردین ماه با حضور رئیس، هیئت رئیسه و تعدادی از اعضای کمیسیون برگزار شد. در این جلسه، آثار جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی و جنایات جنگی صورت گرفته در خصوص حمله به زیرساخت های انرژی کشور را مورد بحث و بررسی قرار دادیم. همچنین سناریوهای مختلف برای تامین پایدار انرژی کشور مورد ارزیابی قرار گرفت و تمهیدات لازم برای این موضوع اتخاذ شد.

وی با اشاره به بازدیدهای انجام شده از چندین نیروگاه در استان فارس، افزود: در چهارم فروردین ماه، به همراه رئیس کمیسیون انرژی از چند نیروگاه استان فارس بازدید کردیم و آمادگی زیرساخت‌های انرژی برای بازگشت سریع به مدار در صورت حمله دشمن بررسی شد. در این بازدیدها تاکید شد که در صورت حمله احتمالی دشمن به زیرساخت‌های انرژی کشور، برنامه ریزی برای پایداری شبکه انجام شده است.

حسینی تاکید کرد: مقرر شد کمیته های منطقه‌ای متشکل از اعضای کمیسیون با حضور موثر میدانی، اقدامات و هماهنگی لازم را با مسئولان اجرایی مرتبط در بخش انرژی در سراسر کشور به منظور کاهش آسیب های وارده به مردم به عمل آورند و گزارش های دوره ای را در جلسات به کمیسیون ارائه کنند.

وی با اشاره به نشست نواب رئیس مجلس و روسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس، بیان کرد: در راستای اقدامات حمایتی و نظارتی مجلس شورای اسلامی، دهم فروردین ماه جلسه نواب رئیس مجلس و روسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس با وزیر نفت و معاونان وی برگزار شد که در این جلسه ضمن قدردانی از کارکنان خدوم وزارت نفت که شرافتمندانه پای کار نظام هستند، بر ضرورت رفع موانع و مشکلات و ادامه تولید نفت و صادرات آن طبق روال تاکید شد.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به نشست اعضای کمیسیون با وزیر نیرو، بیان کرد: در این جلسه که با حضور وزیر نیرو و معاونان وی برگزار شد، آخرین وضعیت صنعت برق کشور در زمینه تولید و مصرف برق کشور و آخرین وضعیت شبکه برق مورد بررسی قرار گرفت.

وی با اشاره به افزایش بارش ها در سال جاری، گفت: شرایط ذخایر آب در سال جاری به‌طور متوسط نسبت به سال گذشته بهبود یافته است، امکان تولید برق از نیروگاه‌های برق‌آبی نیز افزایش پیدا خواهد کرد. هم اکنون برنامه تعمیرات اساسی و دوره‌ای نیروگاه‌های حرارتی طبق برنامه انجام شده و ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر مطابق برنامه هفتم پیشرفت داشته است.

نماینده مردم شیراز در مجلس با اشاره به حضور موثر نیروهای صنعت برق با وجود تهدیدات، گفت: با توجه به نیروی انسانی توانمند در بخش‌های اجرایی و عملیاتی و خودکفایی در زمینه تأمین تجهیزات صنعت برق، آمادگی کامل برای مقابله با مشکلات احتمالی وجود دارد و سناریوهای مختلف برای حفظ پایداری شبکه برق تدوین شده است. همچنین نیروهای جهادگر صنعت برق با وجود تهدید مستقیم دشمن در نیروگاه‌ها حضور مؤثر و شبانه روزی دارند.

وی با تاکید بر اینکه در جلسات کمیسیون از تلاش نیروهای متخصص حوزه انرژی کشور که در شرایط تهاجم دشمن آمریکایی_صهیونی، بدون توقف به ارائه خدمات به مردم پرداختند قدردانی شد، افزود: کشور در حوزه برق و خاموشی مشکلی نداشته و در حوزه بنزین و فرآورده ها نیز کمبودی احساس نشد، چراکه وزارتخانه های حوزه انرژی کشور با برنامه ریزی برای مقابله با مشکلات احتمالی آمادگی کامل دارند.

وی با تاکید بر لزوم اجرای الگوی صحیح مصرف، گفت: با توجه به اینکه تولید برق کشور از مصرف بیشتر است؛ نگرانی از بابت تأمین برق وجود ندارد ولی با نزدیک شدن به فصل گرما و افزایش مصرف برق برای سیستم‌های سرمایشی؛ از مردم تقاضا داریم که نقش خود را در زمینه مصرف بهینه برق، در ادامه جهاد در خیابان تکمیل کنند و دشمن را در سیاست فشار بر مردم از طریق زیرساخت‌های انرژی نیز ناکام بگذارند.