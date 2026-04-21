آغاز واکسیناسیون حجاج استان ایلام برای حج تمتع ۱۴۰۵

حمزه محمدی‌مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر از آغاز فرآیند تزریق واکسن مننژیت زائران حج تمتع سال ۱۴۰۵ در مرکز جامع توانبخشی جمعیت هلال احمر استان ایلام خبر داد.

وی بیان کرد: با آغاز مرحله اول واکسیناسیون، تاکنون ۳۳ نفر از زائران گرامی استان ایلام پیش از اعزام به سرزمین وحی، در مرکز جامع توانبخشی جمعیت هلال احمر استان ایلام واکسن مننژیت را دریافت کرده‌اند. همانند سال‌های گذشته، امسال نیز این خدمت با هماهنگی کامل و رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی انجام می‌شود.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان ایلام افزود: جمعیت هلال‌احمر استان آمادگی کامل خود را برای ارائه هرگونه خدمت به زائران عزیز حج تمتع اعلام می‌دارد و فرآیند تزریق واکسن برای سایر حجاج در روزهای آینده و پیش از اعزام ادامه خواهد داشت.