نحوه ثبت درخواست در مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه اعلام کرد: با توجه به اینکه ساختمان این مرکز بدلیل شرایط ناشی از جنگ تحمیلی اخیر در حال حاضر امکان بهرهبرداری ندارد و بهمنظور حفظ امنیت شهروندان، پذیرش حضوری مراجعان صرفا در تهران تا اطلاع ثانوی امکانپذیر نیست.
بر این اساس، شهروندان گرامی میتوانند بهصورت برخط و با مراجعه به سامانه «سامع» به آدرس https://same.eadl.ir/home نسبت به ثبت درخواستها و مطالبات خود اقدام کنند و درخواستهای ثبتشده همانند گذشته با جدیت و در اسرع وقت مورد رسیدگی و پیگیری قرار خواهد گرفت.
گفتنی است، مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه در تهران بهمحض فراهم شدن شرایط لازم، مجدداً آماده ارائه خدمات حضوری و میزبانی از مراجعهکنندگان محترم خواهد بود.
در عین حال، در دادگستریهای استانهای سراسر کشور ارائه خدمات به هموطنان ادامه دارد و مراجعان میتوانند هم با هماهنگی به عمل امده به صورت مراجعه حضوری به دادگستریهای استانها و هم از طریق سامانه سامع مطالبات و موضوعات خود را مطرح و پیگیری کنند.
