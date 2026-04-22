یادداشت مهمان_حسن عبدی پور، استاد تاریخ و فرهنگ: یکی از بحران‌های کلان در زیست‌بوم حکمرانی ایران معاصر، پدیده «تصلب ساختاری» و دکاپلینگ (Decoupling) یا همان گسست میان «عقلانیت نظری» (Theoretical Rationality) و «عقلانیت ابزاری-اجرایی» (Instrumental Rationality) است. علی‌رغم غنای میراث حکمی و سنت‌های منطقی در تمدن ایرانی–اسلامی، فقدان مکانیسم‌های «نهادی‌سازی دانش» منجر به تضعیف پیوند میان مخازن معرفتی و فرآیندهای تصمیم‌سازی شده است.

این نوشتار با رویکردی مسئله‌محور، بر ضرورت بازخوانی انتقادی و کاربست الگوریتم‌های عقلانیت بومی برای برون‌رفت از چالش‌های فعلی تاکید می‌ورزد.

۱. چالش تشتت گفتمانی و ضرورت استانداردسازی معنایی

نظام تصمیم‌سازی در ایران دچار نوعی «تکثر زبانی ناهماهنگ» میان نخبگان آکادمیک، تکنوکرات‌ها و کارگزاران اجرایی است. این فقدان «زبان مشترک» (Common Language)، منجر به غلبه «سلیقه‌گرایی کارگزار» بر «استدلال‌گرایی ساختار» شده است.

رهیافت تمدنی: سنت منطق کلاسیک در تمدن ایرانی، فراتر از یک ابزار ذهنی، به مثابه یک «زبان میان‌رشته‌ای» عمل می‌کرد که توان تقریب ذهنی میان حوزه‌های متکثر (فقه، فلسفه و سیاست) را دارا بود.

پیشنهاد راهبردی: تدوین «تول‌کیت‌های مفهوم‌سازی ستادی» بر پایه منطق صوری و دیالکتیک اصولی جهت استانداردسازی فرآیند تحلیل مسئله و ارزیابی ادله در اسناد بالادستی.

۲. واگرایی نهادی میان پارادایم علم و بوروکراسی اجرایی

در وضعیت کنونی، نهاد علم و نهاد اجرا در دو ساحت معرفتی مجزا زیست می‌کنند که پیامد آن، سلطه «روزمرگی مدیریتی» و «بی‌ثباتی نهادی» است.

الگوی بازسازی‌شده: تجارب تاریخی نشان می‌دهد که عقلانیت مدرسی در مقاطعی توانسته بود از طریق مدل‌های مدیریتی (نظیر سنت وقف و اداره نظامیه‌ها)، دانش را در کالبد نهاد تزریق کند.

راهکار علمی: گذار از «مدیریت گزارش‌محور» به «مدیریت برهان‌محور»؛ به گونه‌ای که هر واحد اجرایی موظف به پیوست‌نگاری استدلالی (Argumentative Mapping) برای تصمیمات کلان باشد.

۳. پیچیدگی‌های نوین و ضرورت مدل‌های تصمیم‌گیری چندلایه

مسائل نوپدید (مانند بحران‌های اکولوژیک، اقتصاد دیجیتال و گذار هویت)، ماهیتی «بدخیم» (Wicked Problems) دارند که با روش‌های خطی و واکنشی قابل حل نیستند.

نوآوری در سازوکار: پیشنهاد تشکیل «ساختار مشورتی برهان‌مبنا»؛ این نهاد نه به عنوان یک شورای تشریفاتی، بلکه به عنوان یک «فیلتر اپیستمولوژیک» عمل می‌کند که اعتبار منطقی گزینه‌های راهبردی را پیش از اجرا، مورد سنجش قرار می‌دهد تا از اتلاف منابع در پروژه‌های فاقد وجاهت عقلی جلوگیری شود.

۴. تکوین الگوی بومی حکمرانی

تقلید شکلی از مدل‌های توسعه غربی، بدون توجه به زیرساخت‌های فرهنگی-اجتماعی، منجر به ایجاد «نهادهای کاریکاتوری» شده است.

چشم‌انداز: عقلانیت ایرانی–اسلامی واجد پتانسیل طراحی مدل «حکمرانی حکمی» است. در این مدل، «حکمت» به معنای قرار دادن هر چیز در جایگاه شایسته خود (عدل ساختاری)، مبنای توزیع منابع و قدرت قرار می‌گیرد. این رویکرد، مسیری میانه میان «سنت‌گرایی اخباری» و «مدرنیسم تقلیدی» می‌گشاید.

۵. بازتعریف دیپلماسی معرفتی در شبکه جهانی دانش

ایران در پارادایم فعلی جهانی، مصرف‌کننده نظریات است و از ظرفیت‌های میراث عقلی خود در «قدرت نرم» استفاده نکرده است.

فرصت راهبردی: عرضه «متدولوژی تولید علم» در سنت ایرانی به عنوان یک مدل آلترناتیو در گفت‌وگوهای بین‌المللی، می‌تواند جایگاه کشور را از یک کنشگر سیاسی به یک «مرجعیت فکری-تمدنی» ارتقا دهد.

برای گذار از وضعیت فعلی به سوی حکمرانی عقلانی، سه گام ارگانیک الزامی است:

استانداردسازی منطقی: ایجاد چارچوب‌های مفهومی واحد برای گفتمان علمی و اجرایی.

نهادی‌سازی استدلال: تبدیل برهان‌محوری به یک «الزام بوروکراتیک» در دستگاه‌های تصمیم‌ساز.

بومی‌سازی مدل‌های توسعه: استخراج الگوریتم‌های تصمیم‌گیری از بطن حکمت ایرانی برای مواجهه با مسائل پیچیده عصر حاضر.

این رویکرد، نه در پی بازگشت نوستالژیک به گذشته، بلکه در صدد استخراج «منطق درونی» یک تمدن برای مهندسی آینده‌ای خردپذیر و پایدار است.