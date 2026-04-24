صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور و روند فعالیت سامانههای بارشی در روزهای آینده، گفت: امروز (جمعه، ۴ اردیبهشت) در برخی مناطق آذربایجانغربی، شمال آذربایجان شرقی، ارتفاعات کرمان و شرق خراسان رضوی، بارشهای پراکنده دور از انتظار نیست.
وی افزود: فردا (شنبه، ۵ اردیبهشت) با ورود سامانه بارشی از غرب کشور، بارش باران در نوار غربی و ارتفاعات زاگرس مرکزی آغاز میشود و همچنین در استانهای ساحلی خزر نیز بارشهای پراکنده پیشبینی شده است.
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا بیان کرد: روز یکشنبه (۶ اردیبهشت) با نفوذ و تقویت این سامانه بارشی، در شمالغرب، غرب، بخشهایی از جنوبغرب، ارتفاعات و دامنههای البرز مرکزی و نیمه غربی سواحل خزر، رگبار باران، گاهی همراه با رعدوبرق و وزش باد رخ خواهد داد. همچنین در بخشهایی از مرکز، شرق و جنوبشرق کشور نیز بارشهای پراکنده انتظار میرود.
وی ادامه داد: روز دوشنبه (۷ اردیبهشت) علاوه بر مناطق یادشده، در برخی نقاط شمالشرق و جنوب کشور نیز بارشهای پراکنده باران پیشبینی میشود.
ضیائیان با اشاره به شرایط وزش باد در کشور گفت: امروز در برخی ساعات، وزش باد شدید در شمالغرب، غرب، مرکز، جنوبشرق و دامنههای جنوبی البرز رخ میدهد. همچنین فردا در شمالغرب و جنوبشرق و روز یکشنبه در مرکز، جنوب، جنوبشرق و شمالشرق کشور وزش باد شدید پیشبینی شده است که در مناطق مستعد میتواند موجب خیزش گردوخاک شود.
وی درباره وضعیت هوای تهران تصریح کرد: آسمان تهران امروز (۴ اردیبهشت) صاف تا نیمهابری، گاهی همراه با وزش باد و افزایش سرعت باد خواهد بود و دمای هوا در کمینه ۱۳ و در بیشینه ۲۴ درجه سانتیگراد پیشبینی میشود.
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا یادآور شد: طی پنج روز آینده، آسمان استان تهران صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد ادامه دارد. همچنین صبح امروز کاهش نسبی دما بهویژه در نیمه شمالی استان پیشبینی شده و در ارتفاعات احتمال رخداد یخبندان شبانه سطح زمین وجود دارد.
ضیائیان در پایان خاطرنشان کرد: تا روز یکشنبه (۶ اردیبهشت) روند افزایش نسبی دما در استان تهران مورد انتظار است و از بعدازظهر یکشنبه با افزایش ابر، بهتدریج بارشهای پراکنده همراه با رگبار و رعدوبرق در ارتفاعات محتمل خواهد بود.
نظر شما