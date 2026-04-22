تلف شدن یک راس مرال در پارک ملی کیاسر

محمد عباسزاده در گفت وگو با خبرنگار مهر با تشریح جزئیات مرگ یک مرال در این منطقه اظهار داشت: در بررسیهای اولیه از پوست سر و نیمتنه بالای این حیوان هیچ اثری از اصابت گلوله یا ساچمه مشاهده نشده است، اما با توجه به تخریب گسترده بافتهای نرم بدن، نمیتوان علت دقیق مرگ این گونه ارزشمند را به طور قطعی اعلام کرد.
وی افزود: محیطبانان منطقه جمالدینکلا پایشهای میدانی خود را برای ارزیابی شرایط زیستی سایر گونهها تشدید کردهاند تا از وقوع تهدیدات احتمالی برای حیات وحش پیشگیری شود.
به گزارش مهر، مرال یا گوزن قرمز بزرگترین گونه گوزن ایران به شمار میرود و نماد تنوع زیستی جنگلهای هیرکانی است.
این گونه که در ارتفاعات میانبند زندگی میکند، نقش مهمی در تعادل اکوسیستم جنگلی دارد و به عنوان گونهای حمایتشده، حفاظت از جمعیت آن در استان مازندران، به ویژه در پارک ملی کیاسر، از اهمیت ملی و بینالمللی برخوردار است.
