سرپرست دانشگاه جیرفت منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از وزارت علوم، حسین سیمایی صراف وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با صدور حکمی، امیدعلی اسماعیلی‌پور را به عنوان سرپرست دانشگاه جیرفت منصوب کرد.

در حکم حسین سیمایی، خطاب به امیدعلی اسماعیلی‌پور آمده است:

نظر به مراتب تعّهد، تخصّص و تجارب ارزشمند جناب‌عالی، به موجب این حکم به عنوان «سرپرست دانشگاه جیرفت» منصوب می‌شوید. از جناب‌عالی انتظار دارد با توکل به خداوند سبحان سرپرستی آن دانشگاه را بر پایه قوانین، سیاست‌ها و برنامه‌های مصوب و سند دانشگاه اسلامی به انجام رسانید.

امیدوار است با پیروی از آموزه‌های اسلامی، مبانی علمی، راهبرد دولت وفاق ملی و با جلب همکاری دانشگاهیان و صاحب نظران، خیران و دوستداران آموزش عالی وظایف محوله را به نحو شایسته انجام دهید. توفیق و سربلندی روز افزون جناب‌عالی را از درگاه خداوند متعال خواستارم.

امیدعلی اسماعیلی‌پور، عضو هیئت علمی دانشگاه جیرفت با مرتبه دانشیاری است.

از مسئولیت‌های اجرایی وی می‌توان معاون دانشجویی، معاون آموزشی و معاون پژوهشی دانشگاه جیرفت اشاره کرد.

اسماعیلی‌پور همچنین چاپ و ارائه بیش از ۴۰ مقاله علمی در نشریات معتبر ملی و بین‌المللی را در کارنامه فعالیت‌های علمی و پژوهشی خود دارد.

وزیر علوم، همچنین در نامه جداگانه‌ای از تلاش‌ها و زحمات حسین شکفته رئیس سابق دانشگاه جیرفت در زمان تصدی این مسئولیت قدردانی کرد.