به گزارش خبرنگار مهر، ظهر چهارشنبه نشست مشترکی با حضور اسفندیار کاظمی، مدیرکل امور عشایری استان کرمانشاه و حشمت رضایی، فرماندار گیلانغرب در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد که طی آن تصمیمات مهمی در حوزه خدماترسانی و بهبود زیرساختهای عشایری اتخاذ گردید.
حشمت رضایی، فرماندار گیلانغرب، در این جلسه با قدردانی از تلاشهای ادارهکل امور عشایری در حوزه بهسازی و مرمت مسیرهای عشایری، اظهار داشت: عملیات تیغزنی و اصلاح راههای دسترسی در سطح شهرستان آغاز شده و این روند تا رفع نقاط حادثهخیز و تسهیل تردد در تمامی مناطق قشلاقی با سرعت ادامه خواهد داشت.
وی با تاکید بر نقش عشایر در چرخه تولید، حمایت از طرحهای محرومیتزدایی و توسعه خدمات در کانونهای عشایری را از اولویتهای فرمانداری عنوان کرد.
در ادامه، اسفندیار کاظمی، مدیرکل امور عشایری استان کرمانشاه، با اشاره به تعامل سازنده با فرمانداری گیلانغرب، گفت: این شهرستان به دلیل برخورداری از جمعیت قابلتوجه عشایری، در اولویت برنامههای خدماتی و عمرانی ادارهکل قرار دارد.
وی افزود: علاوه بر پیگیری اعتبارات لازم برای تکمیل پروژههای نیمهتمام، ناوگان ماشینآلات ادارهکل برای تداوم عملیات بازگشایی و تیغزنی مسیرهای عشایری در منطقه مستقر خواهد بود.
کاظمی همچنین فعالیت مستمر مرکز توزیع آرد در بخش گواور را مورد اشاره قرار داد و گفت: دغدغههای اصلی جامعه عشایری در این حوزه برطرف شده است و زنجیره تأمین کالاهای اساسی و نهادههای دامی تا دورترین نقاط عشایری شهرستان با شیوهای منسجم و پایدار مدیریت خواهد شد.
در پایان این نشست، بر ضرورت تقویت اعتبارات و تجهیزات برای تأمین آب شرب پایدار، تأمین نهادههای دامی و بهبود خدمات بهداشتی در مناطق عشایری تاکید شد و مقرر گردید تیمهای عملیاتی ادارهکل امور عشایری نظارت میدانی خود را در سطح شهرستان افزایش دهند.
