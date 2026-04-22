  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۰۵

عراقچی: وضعیت موجود در تنگه هرمز نتیجه مستقیم قانون‌شکنی آمریکاست

وزیر امور خارجه کشورمان، وضعیت موجود در تنگه هرمز را نتیجه مستقیم قانون‌شکنی و خودسری آمریکا در تعرض نظامی به یک کشور مستقل عضو سازمان ملل دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و آنتونیو تایانی وزیر امور خارجه ایتالیا صبح امروز چهارشنبه به‌صورت تلفنی گفتگو کردند.

در این تماس تلفنی، راجع به تحولات منطقه و پیامدهای امنیتی، حقوقی و اقتصادی تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، تبادل نظر شد.

وزیر امور خارجه کشورمان با تبیین جنایات ارتکابی متجاوزان آمریکایی-اسرائیلی علیه ایران در جریان تجاوز نظامی اخیر، مسئولیت همه دولت‌ها برای محکوم‌کردن نقض‌های فاحش منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل از سوی متجاوزان را خاطرنشان کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان، وضعیت موجود در تنگه هرمز را نتیجه مستقیم قانون‌شکنی و خودسری آمریکا در تعرض نظامی به یک کشور مستقل عضو سازمان ملل دانست و تصریح کرد: ایران به عنوان دولت ساحلی تنگه هرمز، تدابیری را وفق حقوق بین‌الملل برای صیانت از امنیت ملی خود در برابر تجاوز و تهدید آمریکا و اسرائیل اتخاذ کرده است و مسئولیت پیامدهای این وضعیت بر اقتصاد جهانی متوجه متجاوزان است.

وزیر امور خارجه کشورمان همچنین با اشاره به حملات تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه تاسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ایران، سکوت کشورهای اروپایی در قبال این قانون‌شکنی مجرمانه را غیر قابل قبول دانست و نسبت به تضعیف فزاینده حقوق بین‌الملل و رژیم منع اشاعه به دلیل رویکردهای دوگانه کشورهای اروپایی نسبت به این موضوع هشدار داد.

وزرای امور خارجه ایران و ایتالیا همچنین در مورد تحولات لبنان و ضرورت احترام به آتش‌بس گفتگو کردند.

وزیر امور خارجه ایتالیا با تاکید بر اهمیت برقراری صلح و ثبات در منطقه خلیج فارس، آمادگی این کشور را برای کمک به تقویت ثبات در سراسر منطقه اعلام کرد.

کد مطلب 6808336
محسن صمیمی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    IR ۱۵:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۲
      0 0
      پاسخ
      وضعیت موجود در تنگه هرمز نتیجه تجاوز و حمله نیروی هوایی ارتش وحشی آمریکا به تهران و سایر شهرهای ایران است
    IR ۱۵:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۲
      0 0
      پاسخ
      جنگ ایران شرم‌آورترین شکست در تاریخ آمریکا بود. تجاوزات آمریکا به کشورهای منطقه ضربه زده است.
    IR ۱۵:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۲
      0 0
      پاسخ
      کشتی‌های آمریکایی متوقف در تنگه هرمز را مصادره کنید | غنیمت هم بخشی از خسارت است
    IR ۱۵:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۲
      0 0
      پاسخ
      ایران اسلامی در مقابل این دزدی دریایی، می‌تواند و باید از دولت تروریست آمریکا خسارت بخواهد.
    IR ۱۵:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۲
      0 0
      پاسخ
      وضعیت موجود در تنگه هرمز نتیجه نقض آتش‌بس؛ دزدی دریایی واشنگتن بوده است
    IR ۱۶:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۲
      0 0
      پاسخ
      اظهارات متناقض آمریکا موجب کارشکنی در مذاکرات با ایران است
    IR ۱۶:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۲
      0 0
      پاسخ
      نیروگاه هسته‌ای بوشهر یک تأسیسات صلح‌آمیز است
    IR ۱۷:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۲
      0 0
      پاسخ
      بعد از مذاکره مشکلات مردم و کشور 1000 برابر افزایش یافته است و هر روز هم بیشتر می شود پس مذاکره به نفع مردم و کشور نیست
    IR ۱۷:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۲
      0 0
      پاسخ
      ادامه جنگ موجب نابودی پایگاه های آمریکا در منطقه خواهد شد و ادامه جنگ موجب نابودی اسرائیل خواهد شد.

