«پدرکشتگی» با موضوع جنگ رمضان تولید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، فیلمبرداری فیلم «پدرکشتگی» با موضوع جنگ رمضان به کارگردانی سعید چاری به پایان رسید. این فیلم که در دل جنگ و در مکان‌ها و لوکیشن های واقعی مرتبط با جنگ ساخته شده است هم اکنون در مرحله تدوین قرار دارد.

داستان فیلم درباره زنی است که در حین بازیگری در یک فیلم، ناگهان جنگ شروع می‌شود و ناخواسته به عنوان گزارشگر و مجری با همان گروه فیلمبرداری وارد ساخت یک مستند جنگی می‌شود. او از نزدیک واقعیت‌هایی از جنگ را می بیند که هرگز تصور نمی کرد.

ضبط این فیلم کاملا در محیط‌ها و لوکیشن‌های واقعی در ایام جنگ صورت گرفته است و حتی در برخی از سکانس ها گروه دچار حوادث واقعی شده است. داستان این فیلم به وقایعی از ۹ اسفند تا ۱۲ فروردین که روز جمهوری اسلامی است، می‌پردازد.

تمام بازیگران این فیلم در نقش های واقعی خودشان اعم از امدادگران هلال احمر، آتش نشانی، کادر درمان و ... هستند که در کنار ثنا صادقی ایفای نقش می کنند.

عوامل فیلم «پدرکشتگی» عبارتند از تهیه کننده و کارگردان: سعید چاری، فیلمنامه: ثنا صادقی، مدیر تولید و برنامه ریز: سیاوش چاوش زاده، صدابردار: محمدرضا فریبرزی، تصویربرداری: سعید چاری، دستیار تصویر: محمد اسدی، عکاس: عباس ابهری و ...