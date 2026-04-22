به گزارش خبرگزاری به نقل از هلالاحمر؛ پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلالاحمر، با اشاره به حضور خود در جمع گسترده و پرشور مردم امشب در یکی از میادین تهران، این تجمع را جلوهای کمنظیر از ایمان، غیرت و استقامت ملت ایران توصیف کرد و گفت: حضور خستگیناپذیر مردم، که همچون کوه در دفاع از آرمانهای انقلاب و خون شهیدان ایستادهاند، مایه غرور و عزت ملی است.
وی با بیان اینکه این اجتماع صرفاً یک گردهمایی نبود، افزود: آنچه امشب شاهد بودیم، روایتی زنده از ارادهای تاریخی و بیبدیل بود که در طول تاریخ کمتر نظیری برای آن میتوان یافت. به گفته دکتر کولیوند، اراده محکم و ایمان عمیق مردم، بیتردید به پیروزی منتهی خواهد شد و این میزان از ایثار و مقاومت، مشمول نصرت و پاداش الهی است.
کولیوند همچنین به جلوههای خدمترسانی در این تجمع اشاره و بیان کرد: موکبهای مردمیبا اخلاص در حال ارائه خدمات بودند و در این میان، موکب سلامت پژوهشگاه ملی سرطان با حضور فوقتخصصان و خصوصا سرکار خانم شبخی فرزند محترم شهید به همراه فرزندان وهمیرشان، نمادی از پیوند علم، تعهد و خدمت را به نمایش گذاشته بود.
رئیس جمعیت هلالاحمر ادامه داد: همزمان با این حضور گسترده، مداحان اهلبیت (ع) با نوای معنوی خود فضای مراسم را آکنده از شور و همدلی کرده بودند و مردم نیز با همراهی خود، صحنههایی ماندگار از وحدت، ایمان و حماسه را خلق کردند.
ولیوند در پایان تأکید کرد: این ایثارگریها و فداکاریها، آثاری ماندگار در تاریخ کشور برجای خواهد گذاشت و ملت ایران بار دیگر نشان داد که در شرایط حساس، با تکیه بر ایمان و وحدت، مسیر عزت و پیروزی را با قدرت ادامه خواهد داد.
