به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت جهاد کشاورزی، مجید آنجفی، معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی در بازدید از مزرعه بهنژادی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر درباره تولید گندم گفت: پیشبینی شده کشاورزان در سال زراعی جاری حدود ۱۳.۵ میلیون تن گندم تولید و حدود ۱۰ میلیون تن آن را به مراکز رسمی تحویل دهند.
وی اظهار کرد: برداشت گندم در ۶ استان کشور آغاز شده و تا امروز حدود ۲۰۰ هزار تن از این محصول تحویل داده شده است.
آنجفی با بیان این که امسال ۱۲۰۰ مرکز تحویل گندم تجهیز شدهاند، عنوان کرد: تدارک خوبی برای تامین کود و بذر مورد نیاز مزارع گندم دیده شده که در این راستا امسال (سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵) حدود ۵۰۰ هزار تن بذر گندم در اختیار کشاورزان قرار گرفت که بیسابقه بوده است.
آنجفی درباره آرد مورد نیاز نانواییها هم گفت: ذخایر آرد در کشور به اندازه کافی موجود است و نگرانی برای تامین آرد نانواییها وجود ندارد.
نظر شما