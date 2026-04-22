به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، تازه‌ترین داده‌های منتشر شده از بندر الفجیره در امارات متحده عربی از کاهش قابل توجه ذخایر فرآورده‌های نفتی پالایش‌شده خبر می‌دهد. بر اساس این گزارش، موجودی این بندر استراتژیک به حدود ۷ میلیون بشکه رسیده که پایین‌ترین سطح طی ۹ سال گذشته محسوب می‌شود.

گزارش‌ها حاکی است تشدید اختلال در عرضه انرژی و پیامدهای درگیری‌های اخیر در منطقه، از عوامل اصلی این کاهش کم‌سابقه به شمار می‌رود. ناآرامی‌ها در خلیج فارس موجب اختلال در مسیرهای حیاتی انتقال نفت شده و زنجیره تأمین سوخت در منطقه را تحت فشار قرار داده است.

بندر الفجیره به دلیل قرار گرفتن در جنوب تنگه هرمز، یکی از مهم‌ترین مراکز جهانی برای ذخیره‌سازی و سوخت‌رسانی محسوب می‌شود. تنش‌های اخیر نه تنها روند معمول صادرات و واردات فرآورده‌های نفتی را مختل کرده، بلکه سطح ذخایر این بندر را به کمترین حد ممکن رسانده است. کارشناسان هشدار می‌دهند تداوم این روند می‌تواند اثرات قابل توجهی بر بازار جهانی انرژی و قیمت سوخت در ماه‌های آینده داشته باشد.