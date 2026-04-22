به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت بزرگداشت سعدی، شاعر نامدار پارسیگو، ویژهبرنامهای با هدف آشنایی نسل کودک و نوجوان با شخصیت اخلاقمدار و ادبیات فاخر سعدی، همچنین ترویج فرهنگ مطالعه آثار کلاسیک ایرانی، در مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان لرستان اجرا شد.
این برنامهها شامل معرفی شخصیت سعدی و ارائه بخشهایی از آثار نظم و نثر او، خوانش آثار، تولید پادکست توسط اعضا و مربیان، و دعوت از شاعران و نویسندگان بومی بود تا کودکان و نوجوانان با شیوههای بیان دلنشین و آموزههای اخلاقی این شاعر نامی آشنا شوند.
گفتوگو درباره نظم و نثر فارسی و آداب سخن گفتن
علاوه بر این، بحث و گفتوگو درباره نظم و نثر فارسی، گفتوگو پیرامون آداب سخن گفتن و ادب در حکایات سعدی، معرفی شخصیت سهراب سپهری به مناسبت سال مرگ او و خوانش اشعارش نیز از دیگر برنامههای اجرا شده در مراکز کانون لرستان بود.
در بزرگداشت سعدی، آثار ادبی ارزشمند وی در قالبهایی جذاب با هدف علاقمند کردن کودکان و نوجوانان به مطالعه و آشنایی با میراث ادبی کهن ایران، ارائه شد.
این برنامهها تلاش داشت تا پیوند نسل جدید را با فرهنگ غنی ایرانی-اسلامی مستحکمتر سازد.
ترویج فرهنگ مطالعه آثار کلاسیک ایرانی
یکی از اهداف اصلی این ویژهبرنامه، ترویج فرهنگ مطالعه آثار کلاسیک ایرانی در میان کودکان و نوجوانان بود. آشنایی با آثار سعدی میتواند نقش مهمی در تقویت هویت فرهنگی و ادبی نسل آینده ایفا کند.
برگزاری این ویژهبرنامهها در مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان لرستان با استقبال خوب اعضا و مربیان مواجه شد.
کودکان و نوجوانان با اشتیاق فراوان در برنامههای خوانش شعر و نثر، تولید پادکست و گفتوگوهای فرهنگی شرکت کردند.
