در محاسبه توان نظامی رزمندگان ما دچار خطا نشوید

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ علی جهانشاهی فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران، در بازدید از آمادگی رزمی یگان‌های این نیرو در مرزهای کشور، روحیه رزم رزمندگان نیروی زمینی ارتش در مواجهه با هر گونه تعدی دشمن را بسیار خوب توصیف کرد و اظهار داشت: با این روحیه سلحشوری و حمایت جانانه و امید بخش آحاد ملت ایران از نیروهای مسلح، هر گونه تعرض دشمن به مرزهای زمینی کشور، با پاسخ دندان شکن و پشیمان‌کننده همراه خواهد بود.

وی افزود: به دشمن توصیه می‌کنیم در محاسبه روحیه و توان رزم رزمندگان، دچار خطا نشود.

فرمانده نیروی زمینی ارتش به ملت قهرمان و همیشه در صحنه ایران اسلامی، نوید داد: مرزهای کشور با استقرار نیروهای مسلح در امنیت و آرامش قراردارد، تحرکات دشمنان لحظه به لحظه پایش و رصد می‌شود و با هوشیاری فداییان ملت در مرزها، با هر تهدیدی علیه مردم شریف و عزیز ایران قاطعانه برخورد خواهد شد.