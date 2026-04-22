۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۰۴

هشدار امیر جهانشاهی به دشمنان؛

در محاسبه توان نظامی رزمندگان ما دچار خطا نشوید

فرمانده نیروی زمینی ارتش در بازدید از مناطق مرزی کشور گفت: به دشمن توصیه می‌کنیم در محاسبه روحیه و توان رزم رزمندگان ایران دچار خطا نشود.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ علی جهانشاهی فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران، در بازدید از آمادگی رزمی یگان‌های این نیرو در مرزهای کشور، روحیه رزم رزمندگان نیروی زمینی ارتش در مواجهه با هر گونه تعدی دشمن را بسیار خوب توصیف کرد و اظهار داشت: با این روحیه سلحشوری و حمایت جانانه و امید بخش آحاد ملت ایران از نیروهای مسلح، هر گونه تعرض دشمن به مرزهای زمینی کشور، با پاسخ دندان شکن و پشیمان‌کننده همراه خواهد بود.

وی افزود: به دشمن توصیه می‌کنیم در محاسبه روحیه و توان رزم رزمندگان، دچار خطا نشود.

فرمانده نیروی زمینی ارتش به ملت قهرمان و همیشه در صحنه ایران اسلامی، نوید داد: مرزهای کشور با استقرار نیروهای مسلح در امنیت و آرامش قراردارد، تحرکات دشمنان لحظه به لحظه پایش و رصد می‌شود و با هوشیاری فداییان ملت در مرزها، با هر تهدیدی علیه مردم شریف و عزیز ایران قاطعانه برخورد خواهد شد.

رامین عبداله شاهی

    • IR ۱۸:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۲
      زنده باشید، خدای متعال پشت و پناه پاسداران این مرز و بوم 🫡
    • IR ۱۹:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۲
      بزنید بزنید حالا که در تیر رس هستن دست دست نکنید
    • IR ۲۱:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۲
      همچی داره ترسناک پیش میره یه روز تهدید یه آتش بس معلوم نیست کی این وضعیت تمام میشه کی پنتاگون دست از سرمون برمیداره
    • IR ۲۳:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۳
      فردا پسفردا جنگ شروع میشه و احتمال زیاد زمینی هم هست

