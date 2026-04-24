تکلیف قطعی سرمربی فصل آینده پرسپولیس مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه پرسپولیس به طور رسمی تصمیم نهایی خود را درباره نیمکت فصل آینده اتخاذ کرده و بر ادامه همکاری با اوسمار ویه‌را تأکید دارد.

بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده، پیمان حدادی مدیرعامل باشگاه، در گفت‌وگو با اعضای هیئت‌مدیره به‌صورت مشخص موضوع سرمربیگری پرسپولیس در فصل آینده را مطرح و درباره آن بحث و تبادل نظر کرده است. در این نشست، جمع‌بندی نهایی بر پایبندی کامل باشگاه به تعهدات قراردادی با اوسمار ویه‌را بوده و هیچ تصمیمی برای ایجاد تغییر در کادر فنی اتخاذ نشده است.

پرسپولیس که همچنان خود را در کورس قهرمانی فصل بیست‌وپنجم(فصلی که به‌دلیل وقایع اخیر ناتمام مانده و قرار است پس از پایان جام جهانی ۲۰۲۶ پیگیری شود) می‌بیند، بر حفظ ثبات فنی هم تأکید ویژه‌ای دارد. مدیران این باشگاه معتقدند ادامه همکاری با اوسمار و کادرش، بهترین گزینه برای تحقق اهداف ورزشی تیم است.

همچنین باشگاه تاکنون هیچ گزینه جایگزینی را بررسی نکرده و برنامه‌ای برای مذاکره با مربیان دیگر ندارد. این موضوع در گفت‌وگوی تلفنی حدادی با سرمربی برزیلی نیز مطرح شده و اوسمار ضمن تأکید بر تعهد خود، اعلام کرده به قراردادش پایبند است.

با این حال تصمیم نهایی پرسپولیس برای فصل آینده ادامه همکاری با اوسمار ویه‌راست مگر آنکه این مربی به دلایل شخصی خواهان قطع همکاری باشد که در آن صورت باشگاه بررسی گزینه‌های دیگر را در دستور کار قرار خواهد داد.