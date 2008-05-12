توطئه منحرف کردن ملتها از خطرات صهیونیسم/استحقاق ملت فلسطین برای اعاده حقوق بدون تکیه بر خانه سیاه

به گزارش خبرگزاری مهر،24 و 25 اردیبهشت مصادف با روز نامیمون " نکبت " است که در آن روزهویتی به نام رژیم صهیونیستی با کمک عوامل و نیروهای خارجی در سرزمینهای اشغالی شکل گرفت.

پانزدهم ماه می 1948 میلادی رژیم صهیونیستی پس از خروج نیروهای انگلیسی از فلسطین و اشغال کامل سرزمین مردم مسلمان و مظلوم این کشور موجودیت خود را به جهان اعلام کرد.

به مناسبت فرا رسیدن شصتمین سال اشغال سرزمین مردم فلسطین ازسوی رژیم صهیونیستی،" آمنه الموسوی" یک تحلیلگر کویتی به سئوالات خبرنگار بین الملل مهر درباره این روزنامیمون پاسخ گفت.

وی درپاسخ به این پرسش که به نظر شما چرا فلسطین به عنوان وطن ملی یهودیان انتخاب شده و به ویژه به آن بعد دینی داده شده است؟ گفت : انتخاب فلسطین به عنوان وطن ملی یهود را می توان از زوایای سیاسی، دینی و اعتقادی مورد بررسی قرار داد.

بعد سیاسی؛ فلسطین در مرکز جهان عرب و اسلام واقع شده است و موقعیت جغرافیایی آن برای ریشه دواندن این غده سرطانی در این منطقه بسیار مناسب است و درنتیجه از این طریق منطقه خاورمیانه تفکیک می شود و رابطه بین شرق و غرب آن قطع می شود و به این ترتیب دیوار فتنه سیاسی بین طرفهای سیاسی و موقعیت جغرافیایی آن ایجاد می شود.

بعد دینی و اعتقادی؛ آنان با انتخاب فلسطین به عنوان سرزمین ملی یهود با حس دینی موجود در نزد احساسات ملتهای جهان بازی کردند و به مسئله جمع کردن یهودیان جهان در فلسطین یک بعد اعتقادی افزودند که این خود سبب افزایش قداست این موضوع می شود و درنتیجه به روایتهای دینی تحریف شده زیادی ازجمله به هیکل سلیمان ، سرزمین موعود و دیگر اسطوره های دینی خود استناد کردند. تا به این ترتیب آنچه را که مرتکب می شوند از جمله کشتار ملت فلسطین و حتی به اصل فکر اشغالگری به این بهانه که آنان صاحبان اصلی سرزمین فلسطین هستند و بازپس گیری سرزمین غصب شده فلسطین حق آنان است، مشروعیت بخشند.



آمنه الموسوی در ادامه افزود: آنان با اشغال فلسطین، ارزشهای عقایدی موجود در قلوب مسلمانان را از بین می برند، زیرا سرزمین فلسطین، اولین سرزمین دو قبله ای و دومین حرم در آن واقع شده است و از طریق وادار کردن مسلمانان به دست برداشتن از مقدساتشان، در حقیقت مسلمانان را به کنارگذاشتن مقدساتشان و اعتقاداتشان سوق می دهند و کسی که مقدساتش برایش امری بی ارزش شود به راحتی می توان وی را تحقیر کرد.



این تحلیلگر مطبوعات کویتی درپاسخ به این پرسش مهر که چگونه می توان با دسیسه ها و توطئه های صهیونیستها مقابله کرد؟ گفت : یکی از مهمترین سلاحهای مقابله با دسیسه ها و توطئه های صهیونیستها فعال کردن هوشیاری فکری ، فرهنگی و دینی امت عربی است و این درحالی است که خطر وجود صهیونیستها در مرکز جهان عربی برای مردم جهان عرب و اسلام که مشخص و آشکار نیست، هوشیاری وجود ندارد.

الموسوی خاطر نشان کرد : آمریکا و صهیونیستها امروز تلاش می کنند تا به مفاهیم مقاومت دربرابر اشغالگری، کرامت و عزت عربی،از طریق درآمیختن آنان با مفهوم مبهم تروریسم ضربه وارد کنند و دراین راستا برخی از گروه های تندرو دینی به آنان کمک کردند.

آمنه الموسوی تحلیلگر مطبوعات کویت

وی تاکید کرد: این توهمی که از طریق آن صهیونیستها تلاش می کنند تا به مشروعیت وجودی خود بیفزاید باید با آن مقابله شود و دربرابر آن ایستادگی کرد.

این تحلیلگر کویتی گفت : شاید یکی از واضح ترین اقداماتی که صهیونیستها و آمریکا که در حقیقت یک روح در دو بدن هستند، انجام می دهند، منحرف کردن افکار ملتها از خطر صهیونیسم و ایجاد جایگزینهایی مانند جمهوری اسلامی ایران یا سوریه به عنوان دشمنان ملتها است و این درحالی است که صهیونیسم یک جسم عجیب در قلب این امت است که باید با آن جنگید.

وی افزود: علمای دین نیز باید با این خطر و همچنین با این تهاجم فرهنگی سیاسی از طریق پروژه های دینی و فرهنگی به دور از شیوه های قدیمی دینی که برای مقابله با دسیسه صهیونیستها کافی نبود، وارد عمل شود. درعین حال باید اصل وحدت اسلامی که تنها ضامن برای مقابله با فکر تکفیری است، احیاء شود.

" آمنه الموسوی" در ادامه درباره اینکه کشورهای بزرگ چه نقشی در ایجاد رژیم صهیونیستی و حمایت از آن داشتند؟ تصریح کرد: تاریخ نقشی را که کشورهای بزرگ در ایجاد رژیم صهیونیستی و حمایت از آن تحت پوشش قطعنامه های سازمان ملل متحد ایفا کردند، فراموش نمی کند. نقش آنان از اجازه انگلیس به تاسیس این رژیم از طریق وعده شوم بالفور به کم رنگ شدن اشغالگری انگلیس در سرزمینهای فلسطینی و بعد ازآن تحویل بخشهایی از سرزمین فلسطین یکی بعد از دیگری شروع می شود و سرانجام این مسئله به تقسیم فلسطین و پذیرش تاسیس رژیم صهیونیستی می رسد که امروز پس از گذشت 60 سال آن روز را جشن می گیرند.

وی افزود : حمایت و تایید همه کشورهای بزرگ از این قطعنامه ها و تصمیمات، از طریق سازمان ملل متحد و در راس آن آمریکا و سرپوش نهادن بر کشتارهایی که صهیونیستها به بهانه دفاع از خود و دیگر دروغها مرتکب می شوند، همه و همه منجر به آن شد که رژیم اسرائیل امروز از جنایتهای خود تبرئه و به وی اجازه داده می شود که به هیچ یک از قطعنامه های سازمان ملل متحد درباره مسئله فلسطین عمل نکندو با وجود این، سازمان ملل متحد هم به این دهن کجی اسرائیل به قطعنامه آن و تجاوزات آشکاری که در زمینه حقوق بشر و عرفهای بین المللی در قبال بشریت مرتکب می شود، هیچ اعتراضی نمی کند.

حقیقت واضح و مبرهن این است که کشورهای بزرگ، حامی این رژیم غاصب هستند و اشغالگری، تندروی و جنایتهای این رژیم را مشروعیت می بخشند و در نتیجه نمی توان به این کشورها دربازپس گیری از حقوق غصب شده ملت مظلوم فلسطین اعتماد کرد.

آمنه الموسوی درباره این موضوع که آیا مبارزان فلسطینی در مبارزه و به شکست کشاندن دسیسه های استعماری صهیونیستی با توجه به گذشت 60 سال از روز نکبت موفق شدند؟ تاکید کرد: بالطبع، اگر مبارزه فلسطینی نبود این مسئله فقط در میان پرونده های سازمان ملل متحد باقی می مانند، اما مبارزه فلسطینیان و مقاومت آنان در طول این 60 سال سبب شد که این مسئله در قلب دو امت عربی و اسلامی زنده باقی بماند و مسئله فلسطین بی هیچ شکی ثابت کرد که تسلیم و سازش، روش انسانهای ترسو و ضعیف و کسانی است که هیچ حقی ندارد،اما مبارزه تنها راهی است که یک مظلوم می تواند حق خود را از آن طریق بازپس بگیرد.

وی افزود: انتفاضه اول مجددا به مسئله فلسطین بعد از سلسله تلاشهای رژیمهای عربی برای فروش این مسئله در بازار بیمار سیاسی قوت بخشید و انتفاضه دوم بار دیگر قلب ملت فلسطین و قلب همه کسانی را که حامی این حق هستند، امیدوار کرد. بنابراین ملت فلسطین هرگز دست از سرزمین خود هرچند که مشکلاتش بیشتر شود، برنخواهد داشت. ملت فلسطین مستحق آن است که همه حق و حقوقشان بی هیچ کم و کاستی نه از طریق متوسل شدن به پیروان خانه سیاه ( کاخ سفید) بلکه از طریق متوسل شدن به روح و خونشان به آنان بازگردانده شود.

این تحلیلگر کویتی درباره وضعیت امروز کشورهای عربی پس از شصت سال اشغالگری اسرائیل در فلسطین اظهار داشت : در حقیقت هیچ جایگاه و شان و منزلتی برای کشورهای عربی نمی توان قائل شد تا به ارزیابی آن پرداخت. جایگاه عربی سال های گذشته از بین رفته است و آنچه که امروز وجود دارد؛ رژیمهای عربی و یا سازمانهای عربی هستند که بیشترین هم وغمشان حفظ تاج و تختشان است. اشاره به وجود چنین جایگاهی برای کشورهای عربی، امری خجالت آور و شرم آور است. منطقه خاورمیانه بعد از حادثه 11 سپتامبر تا حد زیادی از وجود یک جایگاه و شان عربی دور شد تا اینکه وضعیت کنونی منطقه امروز به دو طرح تقسیم شده است، یکی طرح یا پروژه مقاومت و دیگری پروژه تسلیم. درحال حاضر شاهد یک حضور قوی عربی برای مقابله با غصب صهیونیستها در سرزمین فلسطین نیستیم.

وی درادامه درپاسخ به این پرسش مهر که آیا فلسطین امروز دغدغه کشورهای عربی و اسلامی است یا فقط این مسئله مورد توجه و اهتمام ملت فلسطین قرار دارد، گفت : آنان تلاش کردند تا روند مسئله فلسطین را تغییر دهند، اما تا حدی دراین راه با شکست روبرو شدند و دلیل واضح آن استقبال ملتهای عربی از پیروزی مقاومت اسلامی در لبنان در راستای مقابله با تجاوزات دشمن صهیونیستی علیه لبنان بود و این استقبال مردمی گسترده از مقاومت و رهبر آن بیانگر آن است که همچنان قلب این امت به عشق ارزشهای اصیل مانند کرامت، عزت و استقلال می تپد و این شکست دسیسه ها را برای به حاشیه راندن مسئله فلسطین از ملتهای عربی به اثبات می رساند.

آمنه الموسوی تاکید کرد: مشکل ملتهای عربی در مفاهیم و ارزشها نیست، بلکه این مشکل در رژیمهای عربی است که احساسات موجود در قبال مسئله و فلسطین را قلع و قمع کردند.

وی افزود : درعین حال برگزاری مراسم روز قدس در سراسر جهان که به دعوت امام خمینی رحمه الله علیه برگزار می شود، دلیل دیگری برای این موضوع است که فلسطین تا ابد مسئله مورد اهتمام کشورهای عربی و اسلامی باقی خواهد ماند.

این تحلیلگر کویتی که در روزنامه های کویت از جمله الرای تحلیل می نویسد، درادامه درپاسخ به این پرسش که آیا با توجه به شرایط کنونی نباید فلسطینی ها با یکدیگر متحد شوند و اختلافات و چند دستگی را کنار بگذارند، گفت : قطعا، یکپارچگی و وحدت دراین شرایط گزینه درست و ارجح است، اما یکپارچگی و وحدت تنها از طریق وحدت هدف به دست می آید حتی اگر شیوه ها و روشها تفاوت داشته باشد و شاید مشکل واقعی امروز این است که گروه های فلسطینی می خواهند از دردهای ملت فلسطین به نفع خود استفاده کنند و این امر تلاشها بری وحدت بین فلسطینیان را به ضعف می کشاند و آنچه که ما خواهان آن هستیم این است که آزادی فلسطین هدف جامع همه گروه های فلسطینی شود و بدانند که اختلاف قدرت دشمن و ضعف و رنج و مشکلات ملت فلسطین را افزایش می دهد.

این تحلیلگر درباره عناصر و عوامل وحدت بین فلسطینیان ابراز عقیده کرد : همانطوری که پیش از این گفتم هدف اصلی باید محقق شدن وحدت باشد حتی اگر روشها متفاوت است. اگر امروز فلسطینی ها بر یک میز گفتگو می نشینند و در آن اولویتهای خود را به دور از هرگونه دخالت خارجی مورد بررسی قرار می دهند، اما دربیشتر مواقع درگیری بر سر منافع مانع ایجاد وحدت بین ملت فلسطینی می شود.

وی افزود : گروه های فلسطینی امروز باید یک واقعیت جدید محکم و مقاوم را که خود را برنقشه راه تحمیل می کند، ارائه دهند، واقعیتی که مقاومت اسلامی در لبنان آن را اعمال کرد و نشان داد که گزینه مقاومت بهترین گزینه برای بازپس گیری حقوق غصب شده فلسطینیان از رژیم صهیونیستی است. رژیمی که تن به هیچ یک از قطعنامه های بین المللی نمی دهد و از مذاکرات صلح به عنوان راهی برای پایان دادن به مسئله فلسطین بدون راه حل مسالمت آمیز و فراگیری که حقوق صاحبان حقیقی خاک فلسطین را تضمین می کند، بهره می برد.

" آمنه الموسوی " درباره حق بازگشت فلسطینیان گفت : حق بازگشت شبحی است که اسرائیل ازآن واهمه دارد و بلکه به محقق شدن این امر اجازه دهد. هرگونه عقب نشینی درباره حق بازگشت فلسطینیان درواقع ضایع شدن مسئله فلسطین است و اسرائیل هم به خوبی این موضوع را درک کرده است. به این علت نمی خواهد این حق را به فلسطینی ها بدهد،زیرا درپی آن موجودیت اسرائیل در معرض خطر و تهدید قرار می گیرد. به این علت آمریکا درتلاش است تا موضوع حق بازگشت فلسطینیان را به روشهای ناعادلانه از جمله غرامت و ساکن کردن آنان درجایی دیگر حل کند. اگر اجرای این راه حل اجازه داده شود، این راه حل ظالمانه به معنی تسویه مسئله فلسطین و غصب جدیدی در حق آنان به شمار می رود. درنتیجه حل عادلانه مسئله فلسطین بدون اعطای حق بازگشت به فلسطینیان ممکن نیست و به این ترتیب این موضوع یکی از محورهای اصلی مناقشه اعراب و اسرائیل به شمار می رود.