به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری عصر چهارشنبه در بازدید میدانی از روند ارائه خدمات مردمی و نشست ستاد بازسازی جنگ، اظهار کرد: خوشبختانه بسیاری از مشکلات و گره‌های روزهای نخستین آغاز جنگ برطرف شده و فرآیند جبران خسارت‌ها همچنان به صورت مستمر ادامه دارد.

فرماندار بوشهر با اشاره به روند بازسازی منازل و زیرساخت‌های آسیب‌دیده، افزود: بازسازی مناطق آسیب‌دیده جنگ در شهرستان بوشهر تسریع بیشتری داشته است و اقدام سریع بنیاد مسکن در ارزیابی خسارت‌ها موجبات دلگرمی و امیدواری خسارت‌دیدگان را فراهم کرده است.

وی با قدردانی از خدمات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، مشارکت خیران، هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و کمیته‌های تخصصی، بیان کرد: بنیاد مسکن نهادی تخصصی انقلابی و خدمتگزار است که با روحیه‌ای جهادی چراغ امید را در دل خسارت دیدگان روشن نگه داشته است، انسجام و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی با بنیاد مسکن سرعت عملیات جبران خسارت‌ها را دوچندان کرده و عملکرد میدانی این نهاد مایه آرامش خاطر مردم شده است.

فرماندار بوشهر با اشاره به جایگاه رفیع بنیاد مسکن در نظام اسلامی، تصریح کرد: تشکیل بنیاد مسکن به فرمان معمار کبیر انقلاب اسلامی یکی از دوراندیشانه‌ترین تصمیمات برای رسیدگی به مسکن محرومان و آبادانی شهرها و به‌خصوص روستاها بوده است.

وی ادامه داد: فرمان تاریخی تأسیس بنیاد مسکن بسترساز همبستگی ملی و بازتوزیع عادلانه فرصت‌ها بود و امروز نیز بنیاد مسکن از برکات انقلاب اسلامی و پیشتاز خدمت‌رسانی در حوزه عمران بازسازی و عدالت اجتماعی است.

فرماندار بوشهر با بیان اینکه بنیاد مسکن در تمامی حوادث و بحران‌ها در صف نخست خدمت ‌رسانی بوده، خاطرنشان کرد: مقاوم‌سازی بهسازی بازسازی خانه‌های آسیب‌دیده در جریان جنگ تحمیلی سوم نمونه‌هایی از خدمات بی‌وقفه و ماندگار بنیاد مسکن است که موجب ارتقای کیفیت زندگی مردم شده است.

وی با بیان اینکه صدور اسناد مالکیت روستایی در رفع یکی از مهمترین دغدغه‌های مردم مؤثر بوده است، گفت: نقش بنیاد مسکن در توسعه، اساسی و ماندگار است و روحیه جهادی این نهاد جای تقدیر دارد.

وی با یادآوری ضرورت تسریع در روند ارزیابی واحدهای آسیب‌دیده، تأکید کرد: تسریع در روند ارزیابی و جبران به‌موقع خسارات نقش مستقیمی در کاهش دغدغه‌های مردم دارد، مسکن یکی از اساسی‌ترین نیازهای خانوارهاست و بنیاد مسکن در کمک به مردم در سوانح و حوادث و شرایط بحرانی همواره پیشگام بوده است.



فرماندار بوشهر در پایان با قدردانی از هم‌افزایی دستگاه‌های دولتی، تصریح کرد: هدف اصلی ما ایجاد آرامش برای مردم، سرعت‌بخشی به بازسازی و جبران خسارت‌های وارده به مردم عزیز شهرستان بوشهر است.