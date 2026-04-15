۲۶ فروردین ۱۴۰۵، ۲۳:۱۷

فرماندار عسلویه: خسارت ۷۵ واحد مسکونی و تجاری پرداخت شد

بوشهر- فرماندار عسلویه از تشکیل ستاد بازسازی جنگ رمضان در این شهرستان خبر داد و گفت: تاکنون به ۷۵ واحد مسکونی و تجاری آسیب‌دیده خسارت پرداخت شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر پاسلار عصر چهارشنبه در بازدید از اداره بنیاد مسکن انقلاب اسلامی این شهرستان، جزئیات اقدامات انجام‌ شده را تشریح کرد.

فرماندار عسلویه اظهار کرد: در شهرستان عسلویه ۷۵ واحد مسکونی در جریان درگیری‌ها آسیب دیده بودند که پس از فرایند ارزیابی و جبران خسارت مبالغی الحساب به خسارت دیدگان پرداخت شده و در روزهای آینده مبالغ دیگری نیز به حساب صاحبان این واحدها واریز خواهد شد.

پاسالار تأکید کرد: ستاد بازسازی با هدف تسریع در جبران خسارات و بازسازی مناطق آسیب‌دیده تشکیل شده و تلاش‌ها برای حمایت از آسیب‌دیدگان ادامه دارد.

فرماندار شهرستان عسلویه، در سالروز تأسیس حساب ۱۰۰ امام خمینی در بنیاد مسکن از این حساب تجلیل کرد و نقش آن را در خانه‌دار کردن محرومان و پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی روستایی برجسته دانست.

وی همچنین از رئیس و کارشناسان بنیاد مسکن برای تلاش‌هایشان در ارزیابی و پرداخت خسارات قدردانی کرد.

