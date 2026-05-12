رئیس بنیاد مسکن کشور به کرمانشاه سفر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر خواجهدلویی رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور صبح سهشنبه در بدو ورود به کرمانشاه با همراهی منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه، با حضور در مزار شهید گمنام استانداری به مقام شامخ شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس ادای احترام کرد.
در جریان این سفر، بازدید میدانی از مناطق مسکونی و واحدهای تجاری آسیبدیده از حملات دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی در جنگ رمضان در دستور کار قرار گرفته و آخرین وضعیت بازسازی این مناطق مورد ارزیابی قرار میگیرد.
بر اساس برنامهریزی انجام شده، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی همچنین روند اجرای پروژههای نهضت ملی مسکن در استان کرمانشاه را بررسی خواهد کرد و در نشستهای تخصصی با حضور مسئولان استانی، راهکارهای تسریع در اجرای این پروژهها مورد پیگیری قرار میگیرد.
در این سفر جمعی از مدیران ارشد بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور نیز حضور دارند و قرار است همایش ادارات کل بنیاد مسکن غرب کشور به میزبانی استان کرمانشاه برگزار شود.
هدف از برگزاری این نشست تخصصی، هماهنگی بیشتر در اجرای برنامههای عمرانی، بررسی روند بازسازی مناطق آسیبدیده و تبادل تجربیات میان ادارات کل بنیاد مسکن استانهای غربی کشور عنوان شده است.
سفر رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به کرمانشاه در حالی انجام میشود که بخش قابل توجهی از برنامههای عمرانی و بازسازی استان، بهویژه در مناطق آسیبدیده از جنگ اخیر، نیازمند تسریع در روند اجرایی و تأمین زیرساختهای لازم است.
