به گزارش خبرگزاری مهر، بیانیه «جامعه روحانیت مبارز» در تبیین سنجیدۀ پیروزی و افق‌های آینده به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَکَ فَتْحًا مُبِینًا﴾

ملت مؤمن و سرافراز ایران اسلامی،

مسیرِ «مقاومت هوشمندانه و انسجام مدیریت کلان در پرتو هدایت حکیمانۀ رهبری» به ثمر نشسته است. مسیری که بار دیگر نشان داد این ملت، تصمیم‌های خود را بر مدار «عقلانیت»، همت بلند و توکل بر قدرت الهی اتخاذ می‌کند. آنچه در صحنه رخ داد، ثمرۀ صبر راهبردی، زمان‌شناسی دقیق و پیوند سنجیدۀ «میدان»، «خیابان» و «دیپلماسی» است. این پیوند مبارک، دست برتر ایران اسلامی را در معادلات جاری رقم زده است.

عملیات مشترک «میدان»، «خیابان» و «دیپلماسی» از دستاوردهای شکوهمند، عزت‌آفرین و تحسین‌برانگیز این مرحله است. همگی باید بکوشیم تا این آرایش اقتدارآمیز آسیب نبیند.

جامعه روحانیت مبارز، با قدردانی عمیق و خالصانه از حضور آگاهانه و مسئولانۀ مردم، این بعث بزرگ را سرمایه‌ای بی‌بدیل برای نظام اسلامی می‌داند. این حضور، صرفاً یک حمایت مقطعی نیست، بلکه پیوندی تاریخ‌ساز میان ملت، آرمان‌های اصیل اسلامی _ ملی، و آینده‌ای روشن است.

رهبران، مدیران و فعالان اجتماعی باید از این سرمایۀ عظیم پاسداری کنند. با این حال، تأکید می‌کنیم که دشمن مستأصل و سردرگم، گرچه به آتش‌بس یک‌طرفه روی آورده، اما همچنان بر طبل جنگ، خباثت و خیانت می‌کوبد و ما را در مرحله‌ای پیچیده‌تری قرار داده است که هوشیاری مضاعف می‌طلبد.

جامعه روحانیت مبارز بر لزوم این هوشیاری در برابر اشکال نوین دشمنی، از جنگ سخت و فرسایشی گرفته تا فشارهای اقتصادی و عملیات روانی، تاکید می ورزد. بنابراین، هرگونه اقدام برای ایجاد تردید و اختلاف، برخلاف مصالح ملی و در امتداد خواست دشمنان است.

جامعه روحانیت مبارز، وحدت، همدلی و هم‌افزایی را شرط استمرار موفقیت‌ها دانسته و تأکید می‌کند که حمایت و همراهی با فرماندهان نظامی و مدیران سیاسی، اداری و دیپلماسی، یک وظیفۀ عقلی و شرعی است؛ و البته در کنار آن، نباید از هیچ گونه خیرخواهی، هدایت و مشورت فروگذار باشیم.

جلوه‌های درخشان این مرحله، نقش بی‌بدیل زنان و جوانان مؤمن، انقلابی و جان‌فداست که حضوری سرنوشت‌ساز و امیدآفرین داشتند. این گنجینه ارزشمند، ضامن پویایی جامعه و پیشران تحقق افق‌های بلند تمدنی است. افزون بر این، دستاوردهای اخیر هرگز در مرزهای ملی محصور نمی‌ماند، بلکه معادلات منطقه‌ای و روند شکل‌گیری نظم نوین جهانی را نیز تحت تأثیر ژرف و ماندگار خود قرار خواهد داد.

لذا در این شرایط تعیین‌کننده، حفظ اقتدار ملی، رفع آسیب‌ها، اتخاذ تدابیر درست برای ادارۀ کشور، تأمین نیازهای عمومی، افزایش تولید ملی و اصلاح نظام بهره‌وری، از اولویت‌ها و وظایف عمومی به شمار می‌رود.

جامعه روحانیت مبارز، همگان را به جهاد بزرگ در راه ادارۀ بهتر کشور، اعتلای مادی و معنوی، امیدآفرینی و ساختِ دوران متفاوتِ پساجنگ فرامی‌خواند.

در پایان، با امید راسخ به وعده‌های الهی و توکل بر هدایت و حمایت حضرت ولی عصر (عج‌الله تعالی فرجه‌الشریف)، مطمئنیم که ایران اسلامی مسیر پیشرفت و عزت را ادامه خواهد داد؛ مسیری که به سوی تحقق «جامعه‌ای قوی»، «منطقه‌ای با ثبات» و «جهانی عادلانه» امتداد خواهد یافت.

إنه ولی التوفیق

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

جامعه روحانیت مبارز

۲/۲/۱۴۰۵