دعوت جامعه روحانیت مبارز برای شرکت مردم در راهپیمایی روز قدس

به گزارش خبرگزاری مهر، جامعه روحانیت مبارز با صدور پیامی از عموم مردم شریف و شهید پرور ایران دعوت کرد تا حضور گسترده در راهپیمایی روز جهانی قدس داشته باشند.

متن پیام به شرح زیر است:

«بسم الله القوی العزیز

ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفاً کأنّهم بنیانٌ مرصوص (۴-صف)

ملت شریف ایران

امت عزیز اسلام

امسال روز قدس را متفاوت از سالیان پیش برگزار می‌کنیم زیرا:

⁃ سرزمین های اشغالی مورد سخت ترین ضربه های سپاه اسلام در طول تاریخ تشکیل این رژیم غصبی قرار گرفته است؛

⁃ پایگاه های دشمن اسلام و مسلمین، امریکای جنایت کار در منطقه پیوسته مورد حمله و تخریب است و کارگزاران استکبار در حال فرار از سرزمین های اسلامی هستند؛

⁃ ملت شریف ایران قهرمانانه و با قامتی استوار در میدان و خیابان، اراده و پیام در جای‌جای این سرزمین و در همه مراتب از رهبری معظم گرفته تا فرد فرد شهروندان ایستاده اند و تبدیل به صفی محکم و اقتدار آفرین و عزت بخش شده اند؛

هر چند شهادت رهبر بزرگ جهان اسلام، خامنه ای عزیز، غمی جان‌کاه است و حمله دَدمنشانه کودک‌کشان به دژ مستحکم اسلام و تمدن دیرپای جهانی، ایران قهرمان، جنایتی عظیم و غیر قابل گذشت است، اما بی شک جبران آن در وحدت جهان اسلام و فریاد بلند در حمایت از مظلومان فلسطین و نابودی رژیم سفّاک اسرائیل و اخراج امریکا از سرزمین های ماست.

ملت قهرمان!

شما در طی ۴۷ سال با حضوری با شکوه و هوشمندانه این مسیر را پیمودید و امروز قلب میلیارد ها انسان و بخصوص نسل جدید را به همراه دارید، فریاد مرگ و ننگ بر امریکا و اسرائیل عالمگیر شده است و شکستن استخوان های جرثومه های فساد، نکبت و جنایت بیش از همیشه به گوش می‌رسد.

خداوند به مجاهدان مقاوم و صبور وعده پیروزی حتمی داده است و سرنوشت شوم، ذلت بار و درماندگی را برای یهودیان بدسیرت و صهیونیسم مقدّر کرده است.

امروز روز ایستادگی است؛

امروز قدم‌هامان، فریادهامان، اراده‌ها و آتش‌بار هامان، از همیشه باید رساتر و کوبنده تر باشد.

جامعه روحانیت مبارز به همراه شما ملت غیور روز قدس ۱۴۰۴ (۱۴۴۷ق) را به حول قوّه الهی روزی جاودانه خواهد ساخت.

همه با هم در میدان های مقاومت، شکوه، عزت و پیروزی.»