صیادان میانکاله در خط مقدم حفاظت از فوک خزری هستند

به گزارش خبرنگار مهر، امیر صیاد شیرازی عصر چهارشنبه در حاشیه کارگاه‌های آموزشی ویژه صیادان میانکاله خبر داد و گفت: تقویت نقش جوامع محلی در پایش سواحل، گامی مؤثر در کاهش تلفات این گونه در خطر انقراض است.

مدیر مرکز امداد و نجات فوک خزری با اشاره به اجرای برنامه ملی حفاظت از فوک خزری اظهار کرد: کارگاه‌های آموزشی توسعه ظرفیت صیادان در پناهگاه حیات وحش میانکاله با هدف ارتقای آگاهی و توانمندسازی جوامع محلی برگزار شده است.

وی با تأکید بر اهمیت نقش صیادان در حفاظت از این گونه افزود: صیادان به دلیل حضور مستمر در سواحل، نخستین افرادی هستند که می‌توانند موارد گرفتار شدن فوک‌ها در تورهای صیادی یا نشانه‌های بیماری و تلفات را شناسایی و گزارش کنند.

صیاد شیرازی ادامه داد: با توجه به تجربه تلفات فوک خزری در سال‌های گذشته، آموزش نحوه برخورد صحیح با این گونه و همچنین پایش مستمر سواحل از اولویت‌های اصلی این برنامه است تا بتوان از تکرار این اتفاقات جلوگیری کرد.

وی تصریح کرد: این دوره‌ها به صورت چهره به چهره در تمامی شرکت‌های پره صیادی فعال در میانکاله ادامه خواهد داشت تا سطح مشارکت و مسئولیت‌پذیری صیادان در حفاظت از این گونه ارزشمند افزایش یابد.

مدیر مرکز امداد و نجات فوک خزری با اشاره به جایگاه زیست‌محیطی میانکاله گفت: سواحل این منطقه به دلیل شرایط مناسب، یکی از زیستگاه‌های مهم استراحتی فوک خزری به شمار می‌رود و حفاظت از آن اهمیت ویژه‌ای دارد.

گفتنی است فوک خزری به عنوان تنها پستاندار دریای خزر در فهرست گونه‌های در خطر انقراض قرار دارد و حفاظت از آن به عنوان یک تعهد ملی و بین‌المللی مورد توجه است.