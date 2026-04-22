۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۰:۳۱

کاخ سفید: ضرب‌الاجل چندروزه برای پایان آتش‌بس با ایران نادرست است

کاخ سفید: ضرب‌الاجل چندروزه برای پایان آتش‌بس با ایران نادرست است

سخنگوی کاخ سفید گمانه زنی‌ها درباره ضرب الاجل برای پایان آتش بس با ایران را نادرست خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، «کارولین لیویت»، سخنگوی کاخ سفید در واکنش به برخی گمانه زنی‌ها درباره تعیین ضرب الاجل از سوی رئیس جمهوری آمریکا، با رد این خبرها گفت: رئیس‌جمهور ترامپ هیچ تاریخ مشخصی برای پایان آتش‌بس تعیین نکرده است.

وی تأکید کرد: اعلام ضرب‌الاجل ۳ تا ۵ روزه برای پایان آتش‌بس درست نیست.

پیش از این برخی رسانه‌ها از جمله پایگاه خبری آمریکایی «آکسیوس» مدعی شده بود که ترامپ ضرب‌الاجلی چند روزه برای پایان آتش‌بس اعلام کرده است.

رئیس جمهور آمریکا دیروز و هم‌زمان با پایان آتش‌بس ۱۴ روزه، به صورت یک‌جانبه و بدون اعلام تاریخ مشخص، مدعی شد که به درخواست نخست‌وزیر و فرمانده ارتش پاکستان آتش‌بس بین ایران و آمریکا را تمدید می‌کند.

    • فرامرز انوشه پور IR ۰۱:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۳
      دیدار ترامپ و نتانیاهو طی هفته جاری دور از انتظار نمی باشد

    پربازدیدها

    پربحث‌ها