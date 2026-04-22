به گزارش خبرگزاری مهر، احمد توصیفیان در سخنانی به تشریح برنامههای هفته کار و کارگر در لرستان پرداخت و با تأکید بر جایگاه رفیع قشر کارگر در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور، اظهار داشت: جامعه کار و تولید، از مهمترین ارکان پیشرفت و آبادانی ایران اسلامی است و در مقاطع حساس تاریخی، همواره نقشآفرینی مؤثر و تعیینکنندهای داشته است.
اعلام برنامه های هفته کار و کارگر
وی با اشاره به نقش جامعه کارگری در سالهای دفاع مقدس جنگ 12 روزه و جنگ رمضان، افزود: جامعه کار و تولید در ایام دفاع از کیان اسلامی، با ایثار، ازخودگذشتگی و روحیه جهادی، در کنار رزمندگان اسلام قرار گرفت و اجازه نداد تولید در کشور تعطیل شود. کارگران متعهد و تلاشگر ما در آن دوران، ضمن پشتیبانی از جبههها، در خط مقدم جبهه اقتصادی کشور نیز فعال و کوشا بودند و با تلاش بیوقفه خود، چرخهای صنعت و تولید را در سختترین شرایط زنده نگه داشتند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان با بیان اینکه هفته کار و کارگر فرصت مغتنمی برای تجلیل از مقام شامخ کارگران است، تصریح کرد: برنامهها شامل غبار روبی و عطر افشانی گلزار شهدای کارگری و شهدای جنگ رمضان، دیدار با خانواده معظم شهدا، اجرای طرح یادمان 168 شکوفه میناب با محوریت محله های کارگری، تجلیل از نخبگان جامعه کار و تولید استان، حضور در واحدهای اقتصادی استان به ویژه واحدهای آسیب دیده از جنگ تحمیلی، نشستهای تخصصی و آموزشی، برگزاری جشنوارهها و آیینهای نمادین کار و تولید، و برنامههای فرهنگی - اجتماعی با محوریت نقش کارگران در پیشبرد اهداف اقتصادی و توسعهای استان، انتشار روایات پویش ملی «راویان سنگر اقتصاد» و تجلیل از فعالان کارگری در جنگ رمضان و همچنین برگزاری مسابقات ورزش کارگری است.
برنامه ریزی برای بهبود شرایط کار و تولید در لرستان
توصیفیان با تأکید بر رویکرد حمایتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به جامعه کارگری، تصریح کرد: توجه به معیشت، امنیت شغلی، حفظ کرامت و ارتقای کیفیت زندگی کارگران، از اولویتهای اصلی این وزارتخانه است و در سطح استان نیز تلاش میکنیم با همکاری تشکلهای کارگری و کارفرمایی، زمینه بهبود شرایط کار و تولید را بیش از پیش فراهم کنیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، نقش رسانهها را در تبیین جایگاه کار و کارگر مهم و اثرگذار دانست و افزود: انعکاس درست و حرفهای تلاشها، مشکلات و مطالبات جامعه کار و تولید، میتواند به ارتقای فرهنگ کار، افزایش انگیزه در میان کارگران و تقویت همافزایی میان همه ارکان تولید کمک شایانی کند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان، ضمن قدردانی از تلاشهای کارگران استان و همراهی رسانهها، ابراز امیدواری کرد که با استمرار همدلی میان جامعه کارگری، کارفرمایی و دستگاههای اجرایی، شاهد شکوفایی هرچه بیشتر ظرفیتهای تولیدی لرستان و بهبود روزافزون وضعیت اشتغال و رفاه کارگران باشیم.
نظر شما