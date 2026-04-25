۱۸ کارگر خوزستان در جنگ سوم شهید شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی ظفریپور پیش از ظهر امروز شنبه در گفتگویی رسانه ای اظهار کرد: جامعه کار و تولید خوزستان در طول جنگ تحمیلی سوم ۱۸ کارگر را در حین انجام وظیفه از دست داد که این موضوع نشاندهنده روحیه ایثار و فداکاری در میان کارگران این استان است.
وی افزود: امسال با توجه به شرایط حاکم بر جامعه و تجاوز دشمن آمریکایی صهیونیستی به کشور، برنامههای ویژهای برای گرامیداشت هفته کارگر پیشبینی شده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان ادامه داد: یکی از برنامههای امسال اجرای طرح یادمان ۱۶۸ شکوفه میناب به یاد شهدای دانشآموز میناب است که با محوریت محلههای کارگری برگزار خواهد شد.
وی توضیح داد: بر اساس برنامهریزی انجام شده، این طرح قرار است به صورت همزمان در ۱۶۸ نقطه کشور با هدف امیدآفرینی، ایجاد نشاط اجتماعی و ترویج فعالیتهای ورزشی و با همکاری هیأتهای ورزشی کارگری اجرا شود.
ظفریپور گفت: از مجموع این نقاط، هشت شهرستان در استان خوزستان برای اجرای این برنامه انتخاب شدهاند.
وی در پایان افزود: همچنین تلاش داریم از ظرفیت اجتماعات شبانه مردم برای اجرای برنامههای مرتبط با این طرح استفاده کنیم.
