۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۳۵

۱۸ کارگر خوزستان در جنگ سوم شهید شدند

اهواز - مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان گفت: جامعه کارگری استان در جریان جنگ تحمیلی سوم، ۱۸ کارگر شهید را در حین انجام کار تقدیم انقلاب کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی ظفری‌پور پیش از ظهر امروز شنبه در گفتگویی رسانه ای اظهار کرد: جامعه کار و تولید خوزستان در طول جنگ تحمیلی سوم ۱۸ کارگر را در حین انجام وظیفه از دست داد که این موضوع نشان‌دهنده روحیه ایثار و فداکاری در میان کارگران این استان است.

وی افزود: امسال با توجه به شرایط حاکم بر جامعه و تجاوز دشمن آمریکایی صهیونیستی به کشور، برنامه‌های ویژه‌ای برای گرامیداشت هفته کارگر پیش‌بینی شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان ادامه داد: یکی از برنامه‌های امسال اجرای طرح یادمان ۱۶۸ شکوفه میناب به یاد شهدای دانش‌آموز میناب است که با محوریت محله‌های کارگری برگزار خواهد شد.

وی توضیح داد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، این طرح قرار است به صورت همزمان در ۱۶۸ نقطه کشور با هدف امیدآفرینی، ایجاد نشاط اجتماعی و ترویج فعالیت‌های ورزشی و با همکاری هیأت‌های ورزشی کارگری اجرا شود.

ظفری‌پور گفت: از مجموع این نقاط، هشت شهرستان در استان خوزستان برای اجرای این برنامه انتخاب شده‌اند.

وی در پایان افزود: همچنین تلاش داریم از ظرفیت اجتماعات شبانه مردم برای اجرای برنامه‌های مرتبط با این طرح استفاده کنیم.

کد مطلب 6810743

