به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی شیرازی در تجمع مردمی بجنورد که در میدان شهید این شهر برگزار شد اظهار کرد: حضور گسترده و پرشور مردم در روزهای اخیر نشان‌دهنده حمایت بی‌دریغ آنها از اسلام، ایران، انقلاب و ولایت فقیه است.

وی با اشاره به نقش ملت در تقویت روحیه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی گفت: مردم با حضور خود در صحنه، روحیه نیروهای مسلح را بالا برده و کمر دشمنان ملت ایران را شکسته‌اند. این حضور یک پیام روشن به دشمنان خارجی است که ملت ایران تا آخرین لحظه از ارزش‌ها و خاک خود دفاع خواهد کرد.

حجت‌الاسلام شیرازی همچنین سه موضوع اساسی ملت ایران را برشمرد: پایبندی به اسلام، عدم معامله با دشمنان کشور و حمایت بی‌چون و چرا از ولایت فقیه. وی افزود:ملت ایران در دفاع از دین، خاک و ولایت کوتاه نخواهد آمد و تمامی تهدیدات دشمنان با قدرت ملت پاسخ داده خواهد شد.

وی با تأکید بر دشمن‌شناسی و مقابله با استکبار جهانی، گفت:ملت ایران با هیچ قدرتی وارد مصالحه و معامله نخواهد شد و آماده است تا جان، هستی و دارایی‌های خود را در راه ولایت فقیه فدا کند.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد که وحدت و انسجام ملت ایران و نیروهای مسلح، برگرفته از ۴۷ سال تلاش مستمر برای حفظ انقلاب، نظام و ولایت است و هیچ تفرقه‌ای نمی‌تواند اراده ملت را تضعیف کند.

وی در پایان ضمن دعای خیر برای تداوم اقتدار ملت ایران، تاکید کرد: «استکبار جهانی نمی‌تواند در مقابل ملت ایران بایستد و جمهوری اسلامی ایران همواره قوی‌تر و استوارتر از گذشته در برابر دشمنان ایستاده است.»