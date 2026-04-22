زندی: صیانت از مناطق حفاظت شده کردستان نیازمند حمایت دستگاه قضا است

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد زندی شامگاه چهارشنبه در دیدار با دادستان شهرستان سروآباد با اشاره به اهمیت زیستمحیطی این منطقه اظهار کرد: منطقه حفاظتشده شاهو و کوسالان از زیستگاههای ارزشمند و حیاتی استان کردستان به شمار میرود که در سالهای اخیر با تهدیداتی همچون تعرض به حریم مناطق حفاظتشده، چرای بیرویه دام و بهرهبرداری غیرمجاز از منابع طبیعی مواجه بوده است.
وی افزود: ادارهکل حفاظت محیطزیست کردستان در ماههای گذشته اقداماتی از جمله افزایش گشت و پایش محیطبانان، برنامهریزی برای آموزش جوامع محلی و پیگیری قضایی تخلفات را در دستور کار قرار داده و تعامل با دستگاه قضایی میتواند مسیر اجرای دقیقتر قوانین را هموار کند.
مدیرکل حفاظت محیطزیست کردستان تأکید کرد: حمایتهای دادستانی سروآباد از حوزه محیطزیست، پشتوانهای محکم برای حفاظت از این میراث طبیعی و موجب دلگرمی مجموعه محیطزیست استان است.
در ادامه، دادستان شهرستان سروآباد نیز با تأکید بر ضرورت حفظ منابع طبیعی و زیستگاههای منطقه، از آمادگی دستگاه قضایی برای حمایت و برخورد قاطع با متخلفان زیستمحیطی خبر داد.
وی خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی با جدیت در مسیر رفع موانع حفاظتی و صیانت از منطقه حفاظتشده شاهو و کوسالان در کنار محیطزیست خواهد بود.
در پایان این نشست، دو طرف بر تداوم همکاری و تعامل مشترک برای حفاظت از محیطزیست، بررسی پروندههای تخلف و تقویت برنامههای حفاظتی در شهرستان سروآباد تأکید کردند.
