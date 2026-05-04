رحیمی: اقتصاد مقاومتی پشتوانه وحدت ملی و عزت اجتماعی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جعفر رحیمی ظهر دوشنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی ساوه با تأکید بر پیوند اقتصاد مقاومتی با کرامت انسانی، وحدت ملی و امنیت اجتماعی، این سه مؤلفه را اضلاع یک مثلث راهبردی برای پیشرفت کشور دانست.

امام جمعه ساوه با اشاره به جایگاه انسان در اندیشه اسلامی اظهار کرد: در منظومه فکری اسلام، انسان محور اصلی برنامه‌ریزی‌های فرهنگی و اجتماعی است و بدون شناخت صحیح این جایگاه، تحلیل مسائل فرهنگی و اجتماعی ناقص خواهد بود.

وی با استناد به آموزه‌های نهج‌البلاغه افزود: سیاست‌گذاری فرهنگی باید با درک صحیح از شأن و منزلت انسان انجام شود، زیرا تصمیمات نهادی در نهایت بر کیفیت زندگی مردم تأثیر می‌گذارد.

امام جمعه ساوه با تشریح مفهوم اقتصاد مقاومتی گفت: هدف اصلی این رویکرد حفظ کرامت، عزت و استقلال مردم است و اقتصادی درون‌زا و متکی بر ظرفیت‌های داخلی می‌تواند از وابستگی به خارج جلوگیری کند و زمینه‌ساز تقویت عزت ملی شود.

وی تصریح کرد: در صورتی که اقتصاد کشور بر پایه خوداتکایی شکل نگیرد، کرامت اجتماعی آسیب می‌بیند و جامعه به سمت وابستگی حرکت خواهد کرد از این رو اقتصاد مقاومتی تنها یک شعار نیست، بلکه راهبردی اساسی برای حفظ هویت ملی محسوب می‌شود.

حجت الاسللم رحیمی در ادامه با اشاره به ارتباط اقتصاد مقاومتی با وحدت ملی و امنیت اجتماعی افزود: این سه مؤلفه ساختاری به‌هم‌پیوسته دارند؛ امنیت بستر فعالیت اقتصادی است،اقتصاد پایدار پشتوانه امنیت و وحدت ملی ضامن استمرار هر دو به شمار می‌آید.

وی با تأکید بر ضرورت عبور از شعار به عمل در حوزه مدیریت کشور گفت: بیان مفاهیم فرهنگی و اقتصادی به‌تنهایی کافی نیست و آنچه اهمیت دارد اجرای دقیق برنامه‌ها و نظارت میدانی بر روند اجرای تصمیمات است.

امام جمعه ساوه همچنین با اشاره به برخی مطالبات مردمی، عملکرد نظام بانکی در پرداخت تسهیلاتی همچون وام ازدواج و فرزندآوری را از دغدغه‌های مردم دانست و بر ضرورت هماهنگی بیشتر بانک‌ها با سیاست‌های کلان کشور در حمایت از جوانان و تولید خواستار شد.

وی موضوع کیفیت نان و نظارت بر عملکرد نانوایی‌ها را نیز از مسائل مهم معیشتی مردم عنوان کرد و گفت: تشویق نانوایان قانون‌مدار و برخورد با متخلفان می‌تواند به بهبود کیفیت خدمات در این حوزه کمک کند.

حجت الاسلام رحیمی همچنین اشاره به اسراف غذایی در برخی رستوران‌ها، اصلاح الگوی مصرف و ارائه وعده‌های غذایی متناسب با نیاز مشتریان را راهکاری برای کاهش دورریز غذا دانست.

امام جمعه ساوه بر ضرورت توجه به مسائل فرهنگی و اجتماعی تصریح کرد: حل این مسائل نیازمند همکاری مشترک نهادهای فرهنگی، آموزشی، اجرایی و نظارتی است و حضور میدانی مسئولان در کنار مردم نقش مهمی در رفع مشکلات جامعه دارد.