به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا گفت که طی ۶۰ روز درگیری و بحران پیرامون ایران، اتحادیه اروپا تاکنون بیش از ۲۷ میلیارد یورو هزینه مازاد برای سوخت پرداخت کرده است.

وی افزود، پیامدهای این درگیری می‌تواند ماه‌ها یا حتی سال‌ها احساس شود.

تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران موجب اختلال در عبورومرور کشتی ها از تنگه هرمز شد. اختلال در آبراه راهبردی تنگه هرمز موجب اختلال در زنجیره تامین سوخت و انرژی و حتی بسیاری از کالاهای دیگر مثل محصولات پتروشیمی و کود شیمیایی در جهان شد.

ایران اعلام کرده که آماده است در صورت رسیدن به آتش بس پایدار و پایان جنگ، امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز را با رعایت پروتکل ها و ملاحظات امنیتی مورد نیاز تضمین کند.