  1. بین الملل
  2. اروپا
۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۰۰

کمیسیون اروپا: تبعات اقتصادی جنگ علیه ایران تا سال‌ها باقی می‌ماند

رئیس کمیسیون اروپا اعلام کرد که تبعات اقتصادی جنگ علیه ایران تا ماه‌ها یا حتی سال‌ها باقی می‌ماند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا گفت که طی ۶۰ روز درگیری و بحران پیرامون ایران، اتحادیه اروپا تاکنون بیش از ۲۷ میلیارد یورو هزینه مازاد برای سوخت پرداخت کرده است.

وی افزود، پیامدهای این درگیری می‌تواند ماه‌ها یا حتی سال‌ها احساس شود.

تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران موجب اختلال در عبورومرور کشتی ها از تنگه هرمز شد. اختلال در آبراه راهبردی تنگه هرمز موجب اختلال در زنجیره تامین سوخت و انرژی و حتی بسیاری از کالاهای دیگر مثل محصولات پتروشیمی و کود شیمیایی در جهان شد.

ایران اعلام کرده که آماده است در صورت رسیدن به آتش بس پایدار و پایان جنگ، امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز را با رعایت پروتکل ها و ملاحظات امنیتی مورد نیاز تضمین کند.

کد مطلب 6814927

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها