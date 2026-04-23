به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی محمدزاده صبح پنجشنبه به گفت‌وگو با خبرنگاران خارجی پرداخت و روایت گر ایستادگی و مقاومت مردم آذربایجان در چهل روز جنگ رمضان شد. او از آثار این جنگ بر غیرنظامیان گفت و تصویری از اهداف غیرانسانی متجاوزان را برای رسانه ها خارجی ترسیم کرد.

محمدزاده در ابتدا به معرفی تبریز و اهمیت اقتصادی، جغرافیایی و تاریخی این شهر در ایران پرداخت و عنوان کرد: تبریز جز پنج شهر اول ایران بود که در طول جنگ مستمرا مورد تجاور و حمله وحشیانه دشمن قرار گرفت.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار به تشریح جنایات تجاوزگران در ۴۰ روز جنگ رمضان پرداخت و اظهار کرد: ۱۹۱ نفر از شهروندان جان خود را در این استان از دست دادند که تقریباً یک سوم از این تعداد، غیرنظامیانی چون کودکان و معلمان و دانش آموزان و... بودند.

محمدزاده در خصوص خسارات این جنگ ادامه داد: حدود ۷ هزار واحد مسکونی، تجاری و اداری آسیب دیدند که ۱۰۰ واحد از آنها کاملا تخریب شده است.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار با اشاره بر اشتباه محاسباتی دشمن از اقدام خود بیان داشت: دشمن تصور می‌کرد با حمله‌ای، سیستم اجتماعی ایران از هم فرو می‌پاشد و کار راحتی را در تصرف و تحمیل اراده خود در پیش خواهد داشت اما بلافاصله با سد اتحاد، انسجام و مقاومت ملی مردم روبرو شد و در دستیایی به اهدافی که تصور می‌کرد ظرف چند روز می‌تواند محقق کند، بعد از چهل روز ناکام ماند.

وی با تاکید بر هویت ملی و حس وطن دوستی ایرانیان اظهار داشت: اگر وقایع پیرامون جنگ‌های دهه های اخیر و مهاجرت‌هایی که در پس آن رخ می‌دهد را مطالعه کنید می‌بینید ایرانیان تنها مردمانی هستند که با وقوع جنگ نه تنها کشورشان را ترک نکردند بلکه گذرگاه‌های مرزی در استقبال از ایرانیانی بودند که قصد بازگشت به کشورشان را داشتند.

یکپارچگی تمام اقوام و ادیان و مذاهب ایرانی در مقابله با بیگانگان

محمدزاده در پاسخ به سوال خبرنگاران، از تنوع فرهنگی و مذهبی ایرانیان گفت و تصریح کرد: تمام اقوام و ادیان و مذاهب قبل از هر تفاوت در دین، مذهب، قومیت و اندیشه ای خود را ایرانی می دانند که در مقابله با بیگانگان با یکپارچگی در دفاع از وطن می‌ایستند.

وی ادامه داد: این هویتی است که ریشه در تاریخ و تمدن چندین هزار ساله این آب و خاک دارد و یکی از دلایل اشتباه محاسباتی دشمن در ورود به این جنگ را عدم آشنایی دشمن با این تاریخ و فرهنگ غنی ایران دانست‌.

وی با نشان دادن بنایی که در مقابل خبرنگاران بود آن را سند و گواهی بر این تمدن پرشکوه و زخم های جامانده بر تن آن را نمادی از پایداری و مقاومت ایرانیان در برابر بیگانگان دانست و گفت این دلیل و ریشه غرور ملی و استقامت ماست.

معاون سیاسی و اجتماعی در پاسخ به سوالی در خصوص حمایت از آسیب دیدگان، به تامین موقت اسکان شهروندانی که خانه هایشان در جنگ تخریب شده است، اشاره کرد و افزود: بازسازی کامل واحدهای تخریب شده در دستور کار دولت قرار دارد.

محمدزاده با بیان اهمیت صنعت و تولید در این استان افزود: دشمن با هدف قرار دادن واحدهای صنعتی و با آسیب زدن به تولید و اشتغال، در پی برهم زدن آرامش و جریان زندگی عادی مردم و تاب‌آوری جامعه بود که در پی این اصابت ها حدود ۲۴۰ واحد صنعتی آسیب و تعداد کثیری نیروی انسانی فعلا بیکار شده اند.

معاون سیاسی و اجتماعی با اشاره بر تجربه جنگ جهانی دوم تاکید کرد: ریشه ها و دلایل این جنگ افروزی نیز متفاوت از آن نیست و اگر مردم آمریکا و جامعه جهانی در مقابل این سرکشی های ویرانگر قرار نگیرد باید برای فردای جامعه بشریت و همچنین امنیت جهانی نگران بود.