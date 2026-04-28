به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه شورای استانی توسعه و حمایت از تشکل ‌های مردم‌ نهاد آذربایجان شرقی ظهر سه‌شنبه به ریاست مرتضی محمدزاده معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی برگزار شد و در آن درخواست‌ های صدور و تمدید مجوز تعدادی از سازمان‌ های مردم ‌نهاد مورد بررسی قرار گرفت.

محمدزاده در این نشست با تأکید بر ظرفیت تشکل‌ های مردمی در رفع مسائل اجتماعی جامعه گفت: فعالیت این سازمان‌ ها با رویکرد جلب مشارکت‌ های مردمی انجام می‌شود و با ایجاد پیوند میان گروه‌ های مختلف مردمی، نقش مهمی در ایجاد و حفظ اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی ایفا می‌کنند.

وی افزود: تسهیل فرآیندهای تشکیل و فعالیت این تشکل‌ ها و همچنین صیانت از اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی، از مهم‌ترین رسالت‌ های این شورا به شمار می‌رود.

در ادامه این نشست، درخواست‌ های صدور و تمدید مجوز ۶ سازمان مردم‌ نهاد مورد ارزیابی قرار گرفت و اعضای شورا با ارائه دیدگاه‌ های تخصصی خود، اهداف و شیوه‌ های اجرایی این تشکل‌ ها را بررسی کردند.

بر اساس تصمیم نهایی اعضا، مجوز تأسیس برخی از این تشکل‌ ها صادر شد و درباره سایر پرونده‌ها نیز مقرر شد پس از اعمال اصلاحات کارشناسی، اقدامات لازم برای صدور مجوز انجام گیرد.

در پایان جلسه نیز گزارشی از عملکرد تشکل‌ های مردم‌ نهاد در راستای حفظ آرامش روانی جامعه و تأمین برخی اقلام مورد نیاز خانواده‌های آسیب‌ دیده در جنگ رمضان ارائه شد