محمدزاده: پرداخت حقوق کارگران توسط بیمه بیکاری در دستور کار قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی محمدزاده ظهر دوشنبه با تاکید بر اهمیت سرمایه انسانی در سازمان ها گفت: صنایع علاوه بر جدیتی که در حفظ سرمایه های مادی خود به درستی بکار می‌گیرند، تدابیر لازم برای حفاظت از نیروهای انسانی خود نیز اتخاذ و اقدامات متناسب را انجام دهند تا روح حاکم بر تولید، از ماهیت انسانی جدا نشود.

معاون سیاسی اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی تاکید کرد: سرمایه و اعتبار هر شرکتی مدیون نیروهای انسانی آن سازمان است که باید در شرایط سخت نیز از آن پشتیبانی شود.

محمدزاده با اشاره بر ضرورت تامین حقوق کارگران در طول دوره بیکاری، تصریح کرد: به توجه به شرایط به وجود آمده برای کارخانه بلبرینگ ‌سازی و عدم امکان بکارگیری نیرو و همچنین زمان بر بودن فرآیند اخذ مجوز برای بکارگیری کارگران در شرکت های مشابه، روشی جز پرداخت حقوق ایام بیکاری از طریق بیمه وجود ندارد.

وی با تاکید بر حفظ کارایی و صیانت از مهارت کارگران فنی، گفت: در راستای پاسخ به مطالبه کارگران، دستگاه های حوزه کارگری اقدامات لازم جهت تسریع در فرآیندهای صدور مجوز جذب نیروی انسانی در صنایع مشابه و همگن را در دستورکار قرار دهند تا روند جذب بخشی از نیروها در کوتاه‌ترین زمان ممکن صورت گیرد.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی به مطالبه کارگران این شرکت در خصوص قطع بیمه خدمات درمانی، اشاره کرد و افزود: با تعهد کارفرما به پرداخت معوقه حق بیمه در ماه پایانی سال و تمدید بیمه توسط سازمان تامین اجتماعی، کارگران تا موعد مقرر می‌توانند از خدمات بیمه ای بهره مند شوند.

نماینده سازمان تامین اجتماعی نیز با اشاره به نگرانی کارگران از قطع سابقه بیمه مشاغل سخت و زیان آور در صورت معرفی به بیمه بیکاری، گفت: در صورت بازگشت مجدد کارگران به مشاغل مشابه، هیچ گونه تغییری در وضعیت بیمه ای رخ نخواهد داد.

این نشست که با حضور مدیران شرکت های مطرح استان در صنعت قطعه سازی برگزار شد، فرایندهای نهادی بکارگیری نیرو توسط هر شرکت مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد هر شرکت برای جذب کارگران با توجه به نیاز و ارزیابی های لازم و پس از اخذ مجوز های قانونی، عمل نماید.

همچنین پیشنهاداتی برای احیا و راه اندازی مجدد شرکت بلبرینگ سازی به عنوان اعتبار صنعت استان ارائه شد و صنایع مشابه در راستای همکاری های فنی اعلام آمادگی کردند.

در پایان مقرر شد پیشنهادات در چارچوب نشستی تخصصی جهت اتخاذ تصمیمات فنی، مورد بررسی قرار گیرد.

جلسه کمیسیون کارگری با دستور بررسی وضعیت اشتغال کارگران شرکت بلبرینگ سازی با حضور اعضای کمیسیون، نماینده شرکت بلبرینگ سازی و مدیران ۴ شرکت مهم صنعت قطعه سازی تبریز برگزار شد.