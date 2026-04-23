۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۲۵

اهدای دستگاه دیالیز ۱۲ میلیارد ریالی به بیمارستان شهدای دهگلان

دهگلان- یک خیر حوزه سلامت در دهگلان با اهدای دستگاه دیالیز به ارزش ۱۲ میلیارد ریال، گامی مؤثر در ارتقای خدمات درمانی و حمایت از بیماران نیازمند این منطقه برداشت.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان دهگلان صبح پنجشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان از اهدای یک دستگاه دیالیز به بیمارستان شهدای این شهرستان خبر داد و گفت: این دستگاه توسط خانم آمنه احمدی، از خیران حوزه سلامت، با هدف تقویت زیرساخت‌های درمانی و کمک به بیماران نیازمند خریداری و به این مرکز درمانی اهدا شده است.

حسن مخدومی ضمن قدردانی از این اقدام خیرخواهانه افزود: خیران سلامت در دهگلان همواره نقش مؤثری در تأمین بخشی از نیازهای حوزه بهداشت و درمان ایفا کرده و همراهی ارزشمندی با مجموعه سلامت دارند.

وی با اشاره به مشارکت‌های خیران در سال گذشته اظهار داشت: در سال گذشته نیز خیران حوزه سلامت با مشارکت‌های خود در مجموع ۱۰ میلیارد ریال به بخش‌های مختلف بیمارستان کمک کردند که این حمایت‌ها تأثیر قابل توجهی در بهبود کیفیت خدمات درمانی داشته است.

