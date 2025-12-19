آزادی ۲ زندانی جرائم غیرعمد در زندان مرکزی سنندج با همت یک خیر سنندجی

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل زندانهای استان کردستان صبح جمعه با اعلام این خبر به رسانههای کردستان اظهار کرد: همزمان با شب یلدا و در اقدامی انساندوستانه، با حمایت یک خیر نیکاندیش سنندجی و انجام پیگیریهای لازم، زمینه آزادی دو نفر از زندانیان جرایم مالی غیرعمد در زندان مرکزی سنندج فراهم شد.
محمد خسروی، با اشاره به اهمیت مشارکت خیرین در حمایت از زندانیان جرایم غیرعمد اظهار کرد: حضور و همراهی خیرین در مناسبتهای فرهنگی و مذهبی، بهویژه در آستانه شب یلدا، جلوهای از همدلی اجتماعی و مسئولیتپذیری انسانی است که میتواند امید را به خانوادههای آسیبدیده از مشکلات مالی بازگرداند.
وی افزود: حمایت از زندانیان جرایم غیرعمد علاوه بر آثار مثبت اجتماعی، نقش مؤثری در کاهش جمعیت کیفری زندانها و تسهیل بازگشت سالم زندانیان به جامعه دارد و این روند با همراهی خیرین نیکوکار ادامه خواهد یافت.
در ادامه، مصطفی محمدی، رئیس زندان مرکزی سنندج، با اشاره به جزئیات این اقدام گفت: دو نفر از مددجویان این مرکز که به دلیل ناتوانی در پرداخت بدهیهای مالی برای مدت طولانی در حبس بهسر میبردند، با همت این خیر نیکاندیش و انجام رایزنیهای لازم آزاد شدند.
تقدیر از مشارکت خیرین در حکایت از زندانیان جرایم مالی
وی ضمن قدردانی از این اقدام خداپسندانه تأکید کرد: مشارکت خیرین در حمایت از زندانیان جرایم غیرعمد و خانوادههای آنان میتواند گرهگشای بسیاری از مشکلات مددجویان باشد و مسیر بازگشت آنها به زندگی عادی و شرافتمندانه را هموار کند.
رئیس زندان مرکزی سنندج خاطرنشان کرد: چنین اقدامات ارزشمندی علاوه بر کاهش آسیبهای اجتماعی، در ترویج فرهنگ نوعدوستی، عفو و گذشت در جامعه نقش مؤثری دارد.
گفتنی است، این اقدام خیرخواهانه در آستانه شب یلدا، بار دیگر نقش اثرگذار همدلی و مشارکتهای مردمی در حمایت از زندانیان جرایم غیرعمد و تحکیم بنیان خانوادهها را بهخوبی نمایان ساخت.
