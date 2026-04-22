به گزارش خبرنگار مهر، منصور بیجار شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: ۱۲ کیلومتر از قطعه چهارم باند دوم بزرگراه چابهار-زاهدان در محور نیکشهر-چابهار تا پایان تابستان امسال به بهره‌برداری می‌رسد که از مجموع مسیر تعریف‌شده در این قطعه، تاکنون هفت کیلومتر آسفالت شده و دو کیلومتر دیگر نیز آماده اجرای آسفالت است و برای سه کیلومتر باقی‌مانده نیز عملیات زیرسازی و اجرای لایه اساس در حال انجام است.

استاندار سیستان و بلوچستان با بیان اینکه تکمیل این ۱۲ کیلومتر در دستور کار فوری قرار دارد، افزود: براساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، این بخش از مسیر تا پایان تابستان امسال آماده بهره‌برداری خواهد شد و سایر بخش‌های قطعه چهارم نیز به‌صورت مرحله‌ای تکمیل می‌شود.

وی تصریح کرد: رفع برخی موانع اجرایی از جمله جابجایی شبکه فیبر نوری و ارتقای ایمنی مسیر نیز، در دستور کار قرار گرفته تا پروژه بدون وقفه به مرحله بهره‌برداری برسد.