۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۲:۵۶

تخصیص ۴۰ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال به زابل

تخصیص ۴۰ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال به زابل

زاهدان - مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان گفت: با پیگیری‌های انجام شده، سال گذشته بیش از ۴۰ میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال برای شهرستان زابل تخصیص یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، اله‌نظر شه‌بخش شامگاه چهارشنبه به خبرنگاران گفت: با پیگیری‌های انجام شده، سال گذشته بیش از ۴۰ میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال برای شهرستان زابل تخصیص یافت که این میزان تسهیلات در حالی برای شهرستان زابل پیش‌بینی و تخصیص داده شده که سهم این شهرستان در سال قبل از آن حدود ۱۵ میلیارد تومان بود و با همراهی مدیران شهرستان و شبکه بانکی، زمینه جذب کامل این اعتبارات فراهم شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و فشارهای ناشی از جنگ ترکیبی دشمنان افزود: جامعه کار و تولید در استان در این دوره نیز با قدرت به فعالیت خود ادامه داد و کارگران و کارفرمایان نقش مهمی در حفظ آرامش اقتصادی منطقه ایفا کردند.

وی ادامه داد: همراهی مردم استان با وجود تنوع قومی و مذهبی، نمونه‌ای از همبستگی اجتماعی بود و در روزهای حساس اخیر هیچ‌گونه تنش یا تجمعی در استان شکل نگرفت.

شه‌بخش همچنین به گستره خدمات این اداره کل اشاره کرد و گفت: از جمعیت حدود سه میلیون و ۳۰۰ هزار نفری استان، بیش از یک میلیون نفر به‌طور مستقیم و غیرمستقیم تحت پوشش خدمات بیمه‌ای و رفاهی این دستگاه قرار دارند.

وی تأمین پایدار کالاهای اساسی در استان را از دیگر دستاوردهای این دوره عنوان کرد و افزود: با وجود اجرای سیاست‌های اقتصادی و حذف ارز ترجیحی، در استان کمبود جدی در تأمین اقلام ضروری و نان مشاهده نشد و ذخایر راهبردی کالاها به‌موقع مدیریت شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان در ادامه «مسکن کارگری» را از مهم‌ترین مطالبات جامعه کارگری دانست و تأکید کرد: با توجه به سیاست‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی و طرح نهضت ملی مسکن برای تأمین مسکن کارگران باید با جدیت دنبال شود.

وی با اشاره به برنامه‌های اشتغال‌زایی در شهرستان زابل گفت: چندین طرح تولیدی و خدماتی با همکاری اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین با حمایت استانداری در این شهرستان در حال پیگیری است که می‌تواند به تقویت اشتغال پایدار در منطقه کمک کند.

