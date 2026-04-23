مراجعه بیش از ۱۰۰ هزار خودرو به مراکز معاینه فنی تهران در فروردین ماه

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمدمهدی میرزایی قمی مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران ، از مراجعه بیش از ۱۰۰ هزار خودرو به مراکز معاینه فنی در فروردینماه خبر داد و گفت: در فروردینماه امسال، ۱۰۰ هزار و ۵۰۵ دستگاه خودرو به مراکز معاینه فنی شهر تهران مراجعه کردهاند. از این تعداد، ۸۰ هزار و ۴۱ دستگاه مربوط به مراجعات بار اول بوده که از این میان ۷۶ هزار و ۳۹۱ دستگاه موفق به دریافت گواهی معاینه فنی شدهاند.
میرزایی قمی مطرح کرد: آمار گواهیهای صادره نشان میدهد که خوشبختانه ۹۵ درصد از خودروهای مراجعهکننده به مراکز شهر تهران از نظر ایمنی و فنی، شرایط لازم برای اخذ معاینه فنی را دارا بودهاند.
وی افزود: ۱۱ هزار و ۶۵ فقره از این گواهیها مربوط به معاینه فنی برتر بوده است که بر این اساس، حدود ۱۲ درصد از خودروهای مراجعهکننده موفق به دریافت این نوع گواهی شدهاند.
مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران درباره وضعیت مراجعات در فروردینماه نیز اظهار کرد: معمولاً در فروردینماه به دلیل تصور شهروندان مبنی بر مشمول شدن کلیه خودروهای یک سال خاص، مراکز شلوغ میشود. در حال حاضر به طور میانگین روزانه بالغ بر ۶ هزار دستگاه خودرو به مراکز معاینه فنی شهر تهران مراجعه مینمایند.
وی افزود: خوشبختانه در چند سال اخیر با اطلاعرسانی گسترده، توسعه خطوط معاینه فنی، افزایش ساعت کاری مراکز، استمرار خدمترسانی در تمامی ایام هفته (حتی روزهای تعطیل) و همچنین مدیریت نحوه پذیرش (اینترنتی و حضوری)، مشکل ایجاد صف به طور کامل در مراکز مرتفع شده است. در حال حاضر شهروندان در صورت سلامت فنی خودرو میتوانند در کمتر از نیم ساعت نسبت به دریافت معاینه فنی اقدام نمایند.
میرزایی قمی با اشاره به ظرفیت مراکز معاینه فنی در پایتخت گفت: شهر تهران در حال حاضر از ۶۴ خط معاینه فنی برخوردار است که پیشبینی میشود این ظرفیت ایجادشده توسط مدیریت شهری، پاسخگوی نیاز معاینه فنی تمامی خودروهای پایتخت باشد. لازم به تأکید است که ماه تولید خودرو در مشمولیت برای معاینه فنی اهمیت ویژهای دارد.
مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران ادامه داد: در قانون بهعمد به این نکته تصریح شده که معافیت چهار ساله از زمان تولید محاسبه میشود تا مراجعات در طول سال توزیع گردد. به عنوان مثال در سال ۱۴۰۵، نیازی نیست کلیه خودروهای تولید سال ۱۴۰۱ به یکباره مراجعه کنند.
وی درباره نحوه پذیرش خودروها در مراکز معاینه فنی نیز گفت: در حال حاضر پذیرش در دو مرکز معاینه فنی بیهقی و الغدیر صرفاً به صورت اینترنتی انجام میشود و در سایر مراکز، شهروندان میتوانند هم به صورت اینترنتی و هم به صورت حضوری پذیرش شوند. البته توصیه میشود شهروندان حتماً از نوبتدهی اینترنتی استفاده نمایند. متقاضیان میتوانند با مراجعه به اپلیکیشن «شهرزاد» یا سامانه «تهران من» نسبت به اخذ نوبت اینترنتی اقدام کنند.
مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران درباره وضعیت فنی خودروهای مراجعهکننده نیز اظهار کرد: تحلیل آمار استخراجشده از سامانه ملی معاینه فنی (سیمفا) نشان میدهد در مجموع ۲۶ درصد از خودروها به علت نقص فنی در مراجعه اول موفق به اخذ معاینه فنی نشدهاند که تعدادی از این خودروها دارای چند نقص همزمان بودهاند.
وی ادامه داد: در فروردین ماه امسال، نقص مربوط به آلایندگی ۹۱۵۸، عدم همراستایی چرخها ۴۱۳۳، کمک فنر ۴۶۲۷، تست ترمز ۵۲۵۷ و وضعیت ظاهری ۹۱۶۹ دستگاه خودرو مراجعهکننده به مراکز معاینه فنی شهر تهران شناسایی و در نهایت جهت اخذ معاینه فنی توسط راکبین آن رفع ایراد گردیده است.
میرزایی قمی تأکید کرد: بیشترین درصد مردودی مربوط به وضعیت ظاهری خودروهاست که توسط کارشناسان و بر اساس دستورالعملهای کشوری به صورت چشمی کنترل میگردد. وضعیت ظاهری شامل مواردی نظیر بررسی سلامت لاستیک، سلامت شیشه و برفپاککنها و شیشهشور، سلامت سیستم روشنایی و چراغهای اخطار، سلامت کمربند ایمنی، سلامت بدنه، بررسی وضعیت دود خروجی از اگزوز و ... میگردد.
وی درباره خودروهای مشمول معاینه فنی گفت: بر اساس قانون هوای پاک، خودروهای شخصی از زمان تولید به مدت چهار سال و خودروهای عمومی (تاکسی، ون و ...) به مدت یک سال از انجام معاینه فنی معاف هستند. در حال حاضر خودروهای شخصی تولید داخل اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ و ماقبل آن و خودروهای وارداتی تولید آوریل ۲۰۲۲ و ماقبل آن مشمول دریافت معاینه فنی میباشند.
مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران درباره ساعت فعالیت مراکز نیز گفت: کلیه مراکز معاینه فنی بر اساس تقاضا و میزان مراجعات، در ایام کاری هفته حداقل به مدت ۹ ساعت فعال هستند. همچنین برخی از مراکز منتخب در روزهای تعطیل رسمی نیز به شهروندان خدمترسانی مینمایند. شهروندان میتوانند جهت اطلاع از آخرین وضعیت فعالیت و ساعت کاری مراکز ثابت و واحدهای سیار معاینه فنی به سایت ستاد معاینه فنی خودروهای تهران به آدرس inspection.tehran.ir مراجعه نمایند.
