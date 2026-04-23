  1. سیاست
  2. دولت
۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۱۵

انتصاب «پیمان صالحی» به عنوان دبیر کل شورای عالی علوم،تحقیقات و فناوری

رئیس‌جمهور با صدور حکمی پیمان صالحی را به عنوان دبیرکل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان در حکم انتصاب آقای پیمان صالحی به عنوان دبیرکل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری تصریح کرده است: انتظار دارد با اتکال به خداوند متعال با راهبری و نظارت دقیق بر حسن اجرای امور دبیرخانه شورا، تشریک مساعی سایر اعضای محترم و استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود نسبت به ارتقای کیفیت سیاست‌گذاری در زمینه‌های مختلف علوم، تحقیقات و فناوری مجدانه کوشا باشید.

متن حکم رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای پیمان صالحی

در اجرای ماده (۹) آیین‌نامه داخلی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری مصوب ۱۳۸۵/۰۲/۰۳ آن شورا و بنا به پیشنهاد وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری، به‌موجب این حکم برای مدت چهار سال به‌عنوان «دبیرکل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری» منصوب می‌شوید.

انتظار دارد با اتکال به خداوند متعال و در چارچوب قانون اساسی، اهداف سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی مصوب مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، برنامه هفتم پیشرفت و رعایت منشور اخلاقی کارگزاران دولت وفاق ملی؛ با راهبری و نظارت دقیق بر حسن اجرای امور دبیرخانه شورا، تشریک مساعی سایر اعضای محترم و استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود نسبت به ارتقای کیفیت سیاست‌گذاری در زمینه‌های مختلف علوم، تحقیقات و فناوری مجدانه کوشا باشید.

توفیقات روزافزون آن جناب را در انجام شایسته وظایف محوله از درگاه خداوند متعال خواستارم.

کد مطلب 6808947
نفیسه عبدالهی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها