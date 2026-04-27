  1. استانها
  2. اردبیل
۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۲۶

کارفرمایان اقتصادی اردبیل هوای کارگران را داشته باشند

اردبیل- استاندار اردبیل گفت: باتوجه به شرایط خاص کشور، تعدیل نیرو در واحدهای تولیدی استان شایسته نیست و کارفرمایان واحدهای اقتصادی هوای کارگران را داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه در بازدید از برخی کارخانه های اردبیل که به مناسب هفته کارگر انجام شد، اظهار کرد: تأمین مواد اولیه و منابع مالی واحدهای اقتصادی و تولیدی از جمله دغدغه‌ها و نیت دولت محلی است.

وی با اشاره به دو اقدام مهم دولت در راستای تاب آوری واحدهای اقتصادی افزود: تفویض اختیارات کافی دولت به استانداران سبب ثبت سفارش مواد اولیه مورد نیاز استان و افزایش اختیارات بانک‌های عامل تا ۶ برابر گذشته شده است.

استاندار اردبیل تصریح کرد: کارگران در شرایط خاص کشور سبب تولید پایدار در واحدها بوده و با مجاهدت خود چرخ اقتصادی به جریان انداختند.

وی با اشاره به اینکه طرح توسعه یکی از کارخانه های اردبیل عملیاتی می شود گفت؛ با تأمین و تجهیز ماشین‌آلات این کارخانه به ارزش روز ۵۰۰میلیارد تومان و ارایه تسهیلات مورد نیاز، فاز جدید این کارخانه به بهره برداری می رسد.

کد مطلب 6812425

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها