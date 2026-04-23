به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون فوتبال، علیرضا بیرانوند، دروازهبان باتجربه تیم ملی کشورمان با حضور در دو جام جهانی و درخشش در این رقابتها از جمله مهار پنالتی کریستیانو رونالدو در جام جهانی ۲۰۱۸ در حال حاضر نیز یکی از ارکان اصلی تیم ملی برای جام جهانی پیشرو محسوب میشود.
با بیرانوند که این روزها در اردوی مینیکمپ، در کنار ملیپوشان تمرینات خود را پیگیری میکند، گفتوگویی انجام دادیم که در ادامه میخوانید:
بیرانوند در ابتدا درباره شرایط اردوی مینیکمپ و اینکه خودش در حال حاضر یکی از بهترین دروازهبانان آسیا محسوب میشود، گفت: خدا را شکر الان در یک مینیکمپ خیلی خوب هستیم. تمام بازیکنانی که دعوت شدهاند لیاقت حضور در تیم ملی را دارند. بازیکنانی که در ایران مشغول بازی هستند و شایستگی پوشیدن لباس تیم ملی را دارند، اکنون در اردو حضور دارند و خیلی خوشحالم. همه بچهها انگیزه خیلی خوبی دارند و از اولین روز تمرین با انگیزه کار کردند. انشاءالله بتوانیم این روند خوب را ادامه دهیم.
وی افزود: الان در مرحله بدنسازی هستیم زیرا بازیکنانی که در ایران حضور دارند مدتی تمرین نداشتند و شاید فقط یکی دو هفته با تیمهای باشگاهیشان تمرین کرده بودند. اما الان خدا را شکر تمرینات خیلی خوبی انجام میدهیم و جو بسیار خوبی هم در تیم ملی حاکم است.
شرایط خوبی داریم و تمرینات را پیگیری میکنیم
دروازهبان تیم ملی درباره آخرین وضعیت خودش اظهار داشت: خدا را شکر شرایط خیلی خوبی دارم. با شرایط بازی وارد تیم ملی شدم زیرا با تراکتور در لیگ نخبگان بازی کردیم. هرچند متأسفانه نتیجه را واگذار کردیم. بعد از آن دو، سه روز استراحت داشتم، اما از روز اول حضور در تیم ملی با مربیان جدید دروازهبانان تمرینات خوبی داشتم.
بیرانوند ادامه داد: متأسفانه آلین (مربی خارجی دروازهبانان تیم ملی) نتوانست برای این اردو به ما اضافه شود، اما شرایط را خوب میبینم و تمرینات را به خوبی پیگیری میکنیم. امیدوارم تا آخرین لحظه بتوانیم تمرینات خوبی انجام دهیم و روی نقاط ضعف و قوتمان کار کنیم تا بتوانیم به تیم ملی کمک کنیم.
وی درباره اینکه تجربه بالای او در جام جهانی پیشرو چقدر میتواند کمککننده باشد و بهترین تدابیر برای موفقیت تیم ملی چیست، گفت: الان شرایط خیلی سخت است. همانطور که میدانید از لحاظ روحی و روانی شرایط بازیکنان کمی پایین است، اما مطمئنم با درایتی که کادر فنی دارد و با شناختی که من از قلعهنویی دارم، میتواند بچهها را از نظر روحی و روانی آماده کند.
با آمادگی کامل به جام جهانی خواهیم رفت
دروازهبان تیم ملی خاطرنشان کرد: مطمئنم در این اردویی که داریم و این ۱۵، ۱۶ روزی که قبل از اردوی آخرمان در ترکیه است، هم از لحاظ روحی و روانی و هم از لحاظ تمرینی شرایط بچهها بهتر میشود تا در آمادگی کامل پا به جام جهانی بگذاریم. فکر میکنم در این یکی، دو اردو همه چیز خوب پیش برود. اگر بتوانیم یک تا دو بازی دوستانه خوب هم انجام دهیم، میتوانیم با آمادگی کامل راهی جام جهانی شویم و اتفاقات خوبی را رقم بزنیم.
عملکرد خوب ما مردم را خوشحال میکند
امیر قلعهنویی در دو بازی قبلی تیم ملی مقابل نیجریه و کاستاریکا که در ترکیه برگزار شد، تأکید زیادی بر کلمه «وطن» و شرایط این روزهای کشورمان داشت و به برافراشته شدن پرچم مقدس ایران اشاره کرد. بیرانوند در این خصوص گفت: مطمئناً همینطور است. ما نماینده ایران هستیم؛ نماینده کشوری که چند دوره متوالی به جام جهانی صعود کرده. مطمئن باشید تمام تلاشمان را میکنیم تا مردم عزیزمان را که این روزها شرایط سختی را پشت سر میگذارند خوشحال کنیم. تنها چیزی که میتواند مردم کشورمان را خوشحال کند، عملکرد خوب تیم ملی در جام جهانی است.
باید خستگی را از تن مردم خارج کنیم
وی اضافه کرد: امیدوارم بتوانیم خستگی مردمی را که این مدت سختیهای زیادی را تحمل کردهاند از تنشان بیرون کنیم. تنها کاری که میتوانیم انجام دهیم، ارائه بازیهای خوب است، چون نماینده مردم هستیم. انشاءالله بتوانیم برای اولین بار در تاریخ فوتبال ایران از مرحله گروهی جام جهانی صعود کنیم.
دروازهبان تیم ملی ادامه داد: امیدوارم بتوانیم این خستگی را از تن مردمی که الان دو ماه است در خیابان ها از کشورشان دفاع میکنند خارج کنیم. تنها کاری که میتوانیم برای آنها انجام دهیم همین است که بتوانیم بازیهای خیلی خوبی انجام دهیم زیرا نماینده مردم هستیم. ان شاءالله بتوانیم برای اولین در تاریخ فوتبال ایران از گروه مان صعود کنیم.
پرچم را بالا نگه میداریم
در پایان از بیرانوند خواستیم حس خود را در مورد پرچم مقدس کشورمان بگوید و او گفت: به هر حال همه ما زیر این پرچم بزرگ شدیم. خودم شخصا عشایر بودم و خاک این کشور و پرچم را خوردم. مسلما این پرچم سالهای سال پا برجاست و امیدوارم که بتوانیم این پرچم سه رنگ کشورمان را در جام جهانی بالا نگاه داریم. مطمئنم سرمربی تیم هم می تواند بچه ها هم از لحاظ روحی و هم از لحاظ فنی آماده جام جهانی کند.
