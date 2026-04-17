بازیکنان تراکتور مردانه برای وطن جنگیدند/ داور ناجوانمردانه تصمیم گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال تراکتور تبریز با تحمل شکست ۳ بر صفر مقابل شباب الاهلی از رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا حذف شد تا باز هم خبری از نماینده ایران در بین تیم‌های منتخب فوتبال باشگاهی آسیا نباشد.

کاظم محمودی مربی و سرپرست پیشین تراکتور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تاثیر دوری این تیم از میادین به دلیل جنگ تحمیلی دشمن صهیونیستی - آمریکایی علیه ایران و در پی آن تعطیلی رقابت های لیگ برتر در خصوص اشتباهات فردی تاثیرگذار بازیکنان باتجربه در جریان این مسابقه صحبت کرد.

تراکتور مردانه جنگید

محمودی درباره حضور تراکتور در مرحله یک هشتم لیگ نخبگان فصل جاری گفت: بازی با شباب الاهلی را باید از ابعاد مختلفی مورد بررسی قرار داد. تراکتور در شرایط بحرانی فوتبال کشور به عربستان رفت. به هر حال نمی توان منکر وضعیت جنگی شد. تیمی که کمتر از یک هفته تمرین داشت راهی جده عربستان شد تا یک بازی حیثیتی برای وطن انجام دهد. به نظرم دیپلماسی در فوتبال دقیقا همین‌گونه باید شکل می گرفت که با تدبیر مسئولان کشور، فدراسیون و شخص آقای زنوزی به عنوان مالک باشگاه رقم خورد.

مربی پیشین تراکتور تاکید کرد: تراکتور در چنین شرایطی مردانه جنگید و به نظرم هیچ چیز از لحاظ فوتبالی کم نداشت. اگر شرایط فوتبالی بر وفق مرادش بود با همین شرایط هم می توانست برنده مسابقه شود.

داور ناجوانمردانه تصمیم گرفت

او درباره اشتباه علیرضا بیرانوند در خروج از دروازه که با خطا روی سردار آزمون و در پی آن اخراج مستقیم دروازه بان تراکتور همراه شد، تصریح کرد: به هر حال باید در زمین و شرایط مسابقه باشید و تصمیم درست را بگیرید. بیرانوند کوه تجربه است و قطعا در کسری از ثانیه، تمام جوانب را بررسی کرد که از دروازه خارج شد. به هر حال هر بازیکنی در هر محدوده ای از زمین می تواند اشتباه کند و نمی توان او را مقصر باخت دانست.

محمودی درباره خطای شجاع خلیل زاده روی بازیکن شباب الاهلی که منجر به گرفتن پنالتی برای نماینده امارات شد، تصریح کرد: داور خیلی سختگیرانه در این زمینه تصمیم گرفت و می توانست کاملا از روی این اتفاق فوتبالی عبور کند.

حیثیت فوتبال ایران حفظ شد

سرپرست پیشین تراکتور تبریز در پایان خاطرنشان کرد: هیچ چیز در فوتبال دنیا مهم تر از بردن نیست اما گاهی اوقات معرفت‌شناسی و وطن‌پرستی در ایران باعث می شود واژه های دیگری هم مطرح شود تا برای حیثیت فوتبال تلاش شود. فکر می کنم تراکتور هم برای حفظ غیرت ایران و تعصبی که به وجب به وجب خاکش دارد مردانه در زمین مسابقه جنگید و همین حضور چیزی کمتر از پاداش برد ندارد. باید به تمام بازیکنان، مربیان و بخصوص تفکر مالک باشگاه در این روزها خداقوت گفت که برای این مملکت در مستطیل سبز جنگیدند.