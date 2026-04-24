مهاجم تیم ملی فوتبال ایران در جمع ۴۸ بازیکن مهم جام جهانی ۲۰۲۶

به گزارش خبرنگار مهر، رسانه آمریکایی Fox Sport در فاصله ۴۸ روز مانده به جام جهانی، ۴۸ ستاره این رقابت‌ها را معرفی کرده که نام مهدی طارمی مهاجم تیم ملی فوتبال ایران هم در این فهرست دیده می‌شود.

در گزارش منتشر شده در این رسانه با اشاره به اهمیت برگزاری رقابت های جام جهانی در کشور آمریکا و تاثیر عمیق آن روی مسائل مختلف نظیر اقتصاد، سیاست و اجتماع ذکر شده است: فوتبال همیشه بخش مهم و مورد توجه صنعت ورزش در دنیا بوده است. آمریکا به میزبانی این رقابت ها عادت دارد اما این بار خیلی چیزها فرق می کند. چون جام جهانی با بیشترین تعداد تیم ها در کل تاریخ خود قرار است در آمریکا- مکزیک و کانادا برگزار شد.

در ادامه این مقابله در خصوص مهاجم تیم ملی فوتبال ایران عنوان شده است:« مهدی طارمی یکی از برجسته‌ترین بازیکنان تیم ملی ایران و کاپیتان این تیم است. این مهاجم با استعداد که سابقه بازی در چندین تیم مطرح اروپایی را دارد، یکی از مهره‌های کلیدی المپیاکوس یونان محسوب می‌شود. طارمی فصل گذشته به عنوان بازیکن ثابت اینتر، نایب‌قهرمان لیگ قهرمانان اروپا شد. او آمار قابل توجهی داشته است که در مجموع ۲۲۵ بازی برای پورتو پرتغال و اینتر میلان ایتالیا موفق به ثبت ۹۴ گل و ۶۵ پاس گل شده است.