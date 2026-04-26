به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات لیگ نخبگان آسیا شامگاه شنبه ۵ اردیبهشت با قهرمانی تیم فوتبال الاهلی عربستان به پایان رسید؛ تیمی که برای دومین سال متوالی موفق شد جام قهرمانی را در خانه خود حفظ کند.
در پایان این رقابتها، کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) اسامی برترین بازیکنان هر بخش را اعلام کرد که در میان آنها نام دو بازیکن تیم فوتبال تراکتور نیز به چشم میخورد.
بر این اساس، علیرضا بیرانوند دروازهبان تراکتور با ثبت ۵ کلینشیت، پس از «کوسهای تانی» دروازهبان تیم فوتبال ماشیدا ژاپن و در کنار «نیل لئونارد دولا اتریج» دروازهبان بوریرام تایلند، در رده دوم برترین دروازهبانهای این دوره از مسابقات قرار گرفت.
همچنین در بخش دفع توپ از منطقه خطر (Clearances)، شجاع خلیلزاده دیگر بازیکن تراکتور با ثبت ۶۶ دفع توپ موفق شد در رده سوم برترین بازیکنان این بخش قرار بگیرد.
نظر شما