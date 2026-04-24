واکنش رسمی ترامپ به جایگزینی ایتالیا و حضور تیم ملی ایران در جام جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که کمتر از دو ماه تا آغاز رقابتهای جام جهانی باقی مانده، برخی اظهارات و اقدامات منتسب به مقامات آمریکایی به عنوان میزبان این مسابقات، واکنشهای گستردهای را در محافل ورزشی و سیاسی به همراه داشته است.
طی روزهای گذشته، اظهارنظری از سوی یکی از فرستادگان ویژه رئیسجمهور آمریکا مبنی بر ترجیح جایگزینی ایتالیا به جای ایران در این رقابتها، بازتاب وسیعی در رسانههای بینالمللی پیدا کرد و حتی واکنش مقامهای دولتی ایتالیا را نیز در پی داشت.
در همین ارتباط، برخی اعضای کابینه ایتالیا با انتقاد از این طرح، آن را مغایر با اصول رقابتهای ورزشی دانسته و تأکید کردند که حضور تیمها باید صرفاً بر اساس نتایج کسبشده در زمین مسابقه تعیین شود.
ساعاتی پس از طرح این مباحث، دونالد ترامپ صبح امروز جمعه در حاشیه یک نشست خبری و در پاسخ به پرسشی درباره این موضوع، اظهار داشت که نیاز به بررسی بیشتر دارد. این واکنش کوتاه با همراهی فضای طنزآمیز میان خبرنگاران مواجه شد.
در ادامه، وزیر امور خارجه آمریکا که در کنار ترامپ حضور داشت، در پاسخ به همین پرسش اعلام کرد: «هیچ تصمیمی از سوی آمریکا وجود ندارد که مانع حضور تیم ملی ایران شود.»
وی همچنین مدعی شد که ایالات متحده مشکلی با حضور ورزشکاران ایرانی ندارد.
این در حالی است که پیش از این، گزارشهایی درباره احتمال محدودیت در صدور ویزا برای برخی اعضای تیم ملی ایران، بهویژه در جریان مراسم قرعهکشی، مطرح شده بود و نگرانیهایی را در این خصوص ایجاد کرده بود.
با وجود این اظهارات، به نظر میرسد موضع رسمی اعلامشده از سوی وزیر امور خارجه آمریکا میتواند تا حدی به گمانهزنیها درباره حذف احتمالی ایران از جام جهانی پایان دهد. تیم ملی ایران پیش از این با کسب نتایج لازم، صعود خود را از مرحله مقدماتی قطعی کرده است.
با این حال، همچنان ابهاماتی درباره روند صدور ویزا برای تمامی اعضای تیم ملی وجود دارد و باید دید در ادامه، سیاستهای اجرایی آمریکا در این زمینه چگونه اعمال خواهد شد.
